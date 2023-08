Auf den App-Abo-Serive Setapp haben wir in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal hingewiesen. Zum monatlichen Pauschalpreis von 9,99 Dollar (7 Tage lang kostenlos testen) erhaltet ihr den Zugriff auf über 240 Mac-Apps. Am heutigen Tagen haben die Verantwortlichen der Software-Flat bekannt gegeben, dass sie einen alternativen App Store für iOS (und iPadOS) in Europa aufbauen möchten.

Die EU plant mit dem „Digital Marktes Act“ (DMA) unter anderem, dass die Markmarkt von App Store Anbietern eingeschränkt wird. Der DMA wird erhebliche Auswirkungen auf die Plattformen von Apple und Google haben und könnte dazu führen, dass Apple unter anderem dazu gezwungen wird, größere Änderungen am App Store vorzunehmen und ein sogenanntes Sideloading zu ermöglichen. Auch Siri, FaceTime und die Nachrichten-App könnten von den Regulären betroffen sein.

Apple könnte somit gezwungen werden, seinen Anwender das Herunterladen von Apps aus anderen Quellen zu ermöglichen. Dies wiederum könnte bedeuten, dass Entwickler nicht mehr die üblichen 15 bis 30 Prozent Gebühren an Apple abführen müssten. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass Entwickler hierfür von Apple auch eine umfangreiche Leistung erhalten (Hosting, Zahlungsabwicklung, Marketing etc. pp.). Zudem spricht Apple immer wieder gebetsmühlenartig das Thema Sicherheit für Downloads über den offiziellen App Store an. Inwiefern dies aus externen Quellen gegeben ist, muss jeder Anwender selbst entscheiden.

📣 Exciting news for iPhone users in Europe! @Setapp, the ultimate app subscription service for macOS and iOS, is planning to launch as an alternative app store!

Join the waitlist and be the first to explore: https://t.co/pbpcM5JzvP#Apple #AppStore #DMA #DigitalMarketsAct pic.twitter.com/ECgthzXzt1

— Setapp (@Setapp) August 15, 2023