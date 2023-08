WhatsApp arbeitet hinter den Kulissen an verschiedenen kleineren und größeren Neuerungen. Aus den WhatsApp Beta-Versionen für iPhone und Android sind in den letzten Jahren bereits allerhand Funktionen hervorgegangen, die sich später in der finalen Version wiedergefunden haben. Nun kündigt sich eine weitere, neue Funktion an. Der Messenger-Dienst arbeitet an KI-Stickern.

WhatsApp testet KI-Sticker

Nachdem WhatsApp zuletzt die Möglichkeit getestet hat, mehrere Accounts auf einem Geräte betrieben zu können, gibt es mit der WhatsApp Beta für Android 2.23.17.14 den Ausblick auf eine weitere neue Funktion. Die jüngste Beta schaltet für eine kleine, begrenzte Testgruppe die Funktion frei, Sticker auf Basis künstlicher Intelligenz erstellen zu können.

Wie WABetaInfo berichtet, findet ihr einen neuen Button „Create“ auf der virtuellen Tastatur im Sticker-Tab. Bei Auswahl dieser Option wird der Anwender aufgefordert, eine Beschreibung einzugeben, die zum Generieren eines Aufklebers verwendet werden soll. Anschließend zeigt euch WhatsApp verschiedene KI-generierte Sticker anhand eurer Beschreibung. Nun könnt ihr den Sticker in eurer Konversation verwenden.

Solltet ihr der Meinung sein, dass ein Aufkleber unangemessen oder verstörend ist, könnt ihr diesen an Meta melden. Die KI-Sticker sind grundsätzlich optional ist werden als solche markiert, so dass euer Gegenüber nachvollziehen kann, wann ein Aufkleber durch die KI-Technologie von Meta generiert wurde.

In den kommenden Wochen dürfte der Beta-Test für KI-Sticker ausgeweitet werden und früher oder später dürfte dieses Feature auch in der finalen Version für iPhone- und Android-Nutzer zum Einsatz kommen.