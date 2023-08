Aqara hat mit dem Aqara LED Strip T1 einen neuen LED-LightStrip vorgestellt, der spannende Funktionen mit sich bringt und gleichzeitig nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa, Google Home und dem neuen Matter-Standard kompatibel ist.

Aqara LED Strip T1 ist da

Beim Aqara LED Strip T1 handelt es sich nicht nur um einen klassischen LED-LightStrip, der bis zu 16 Millionen Farben ermöglicht, sondern um ein deutlich komplexeres Produkt.

Vorab sei gesagt, dass der LED Strip T1 auf dem Zigbee-Protokoll basiert. Er dient zudem als Repeater des Zigbee-Netzwerks, was die Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit des Netzwerks weiter stärkt. Mit einem kompatiblen Aqara-Hub wie dem Hub M2 unterstützt der LED Strip T1 den neuen Matter-Standard sowie -wie eingangs erwähnt – beliebte Smart Home Systeme, wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home. Zudem kann der LED Strip T1 mittels IFTTT und von den wichtigsten Sprachassistenten gesteuert werden. Adaptive Lighting in Apple Home wird übrigens auch unterstützt.

Der Aqara LED Strip T1 ist 2m lang und kann mit dem zugehörigen 1m Erweiterungskit auf bis zu 10 Metern verlängert werden. Dabei müsst ihr allerdings nicht in Meterschritten vorgehen, sondern könnt das Erweiterungskit in 20cm Stücken zurechtschneiden. Der abgeschnittene oder unbenutzte Teil des Lichtstreifens kann auch mithilfe zusätzlicher standardmäßiger 5-adriger Flachbandkabel und 5-poliger Steckverbinder wieder an einen separaten Aqara-LED-Lichtstreifen angeschlossen werden.

Viel spannender ist die Tatsache, dass die RGB-Effekte des LED Strip T1 im Abstand von 20cm unabhängig voneinander adressierbar sind. Dies bedeutet, dass ihr alle 20cm verschiedene Farben mit Dimmung und anderen Effekten anzeigen lassen könnt. Über die Aqara-App findet ihr eine umfangreiche Sammlung verschiedener Lichtszenen.

In der Stromzuleitung des Aqara LED Strip T1 befindet sich ein kleiner Controller mit drei kleinen Tasten. Über diese könnt ihr den Lichtstreifen ein- und ausschalten, den Beleuchtungsmodus wechseln und den Musiksynchronisierungsmodus aktivieren. Das integrierte Mikrofon erkennt Umgebungsgeräusche bzw. Musik und kann die Lichtgestaltung darüber dynamisch anpassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dank IP44 Zertifizierung ist er gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, so dass der reine LED-Lichtstreifen für einige Anwendungsfälle im Außenbereich geeignet ist. Die manuelle Steuerung und das Netzteil sind jedoch nicht wetterfest und sollten im Innenbereich verwendet werden.

Preis & Verfügbarkeit

Aqara sieht für den LED Strip eine offizielle Preisempfehlung von 49,99 Euro. Der LED-LightStrip wird über die üblichen Verkaufskanäle verfügbar sein. Während der LED Strip T1 im europäischen Ausland bei Amazon erhältlich ist, ist er bei Amazon Deutschland bereits gelistet, allerdings noch als „derzeit nicht verfügbar“ markiert. Mit dem Gutscheincode LEDSTRIPEU gibt es zum Start bei Amazon 10 Prozent Einführungsrabatt. Darüberhinaus wird der Aqara LED Strip T1 bei Media Markt und weiteren Händlern erhältlich sein.