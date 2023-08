Die neueste WhatsApp-Beta für Android führt eine Multi-Account-Funktion ein, die es Nutzern ermöglicht, zusätzliche Konten zur selben App hinzuzufügen. Die neue Funktion vereinfacht die Verwaltung von privaten Chats, beruflichen Konversationen und mehr innerhalb einer App. Das Update ist derzeit für eine begrenzte Gruppe von Beta-Testern verfügbar und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen auch für iOS ausgerollt.

Die WhatsApp-Beta für Android in der Version 2.23.17.8 bringt einige Bugfixes, doch der auffälligste Aspekt des Updates ist die Einführung der Multi-Account-Funktion. Die Funktion, die bereits im vorherigen Update 2.23.13.5 erwähnt wurde, ist nun für einige Beta-Tester verfügbar. Sie ermöglicht es den Nutzern, innerhalb derselben App mehrere Konten hinzuzufügen und zwischen ihnen zu wechseln, was den Komfort erhöht.

Durch Tippen auf ein neues Pfeilsymbol in den Einstellungen (neben der QR-Code-Schaltfläche) können Nutzer ein neues Konto hinzufügen, das auf dem Gerät verbleibt, bis man sich abmelden. Dies vereinfacht die Verwaltung verschiedener Konversationen, wie z. B. private Chats und arbeitsbezogene Diskussionen, an einem Ort. Die Benachrichtigungen für die verschiedenen Konten werden getrennt gehalten. Dabei können Nutzer zwischen den Konten wechseln, ohne dass sie mehrere Geräte oder parallele Apps benötigen.

Die Multi-Account-Funktion für mehrere Konten ist für ausgewählte Android-Nutzer verfügbar, die die neuesten Updates von WhatsApp-Beta installiert haben. Die Funktion soll laut WABetaInfo in den nächsten Wochen für weitere Nutzer eingeführt werden. Voraussichtlich wird auch die iOS-Beta von WhatsApp bald folgen und die Multi-Account-Funktion einführen.

