„The Crowded Room“ ist Ende Juli auf Apple TV+ gestartet. Auf „The Super Models“ müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden. Die Doku startet am 20. September auf Apple Videos-Streaming-Dienst. Zu beiden Originals hat Apple TV+ nun kurze Clips auf YouTube veröffentlicht.

The Crowded Room – Clues You Missed

Seit wenigen Wochen steht die Apple Original-Serie „The Crowded Room“ mit Tom Holland auf Apple TV+ bereit. Bereits im Vorfeld hatten die Verantwortlichen bereits die Werbetrommel für die Serie gerührt und dies setzt sich auch noch dem Start fort. Ab sofort steht der neue Clip „The Crowded Room – Clues You Missed“ auf YouTube bereit. Dieser bietet euch noch einmal eine neue Perspektive auf die Apple Original Serie.

„The Crowded Room“ folgt der Geschichte von Danny Sullivan (gespielt von Tom Holland), der 1979 wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City verhaftet wird. Die Serie hat die Form eines fesselnden Thrillers, der Dannys Lebensgeschichte durch eine Reihe von Interviews mit der engagierten Verhörspezialistin Rya Goodwin (gespielt von Amanda Seyfried) darstellt. Im Laufe der Interviews erfahren die Zuschauer mehr über die mysteriösen Ereignisse aus Dannys Vergangenheit, die ihn geprägt haben und zu einer lebensverändernden Enthüllung führen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„The Super Models“

Zu „The Super Models“ hat Apple einen Shorts veröffentlicht, um die kommende Doku anzuteasern.