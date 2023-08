Eufy – eine Tochtermarke von Anker – vertreibt seit einiger Zeit den „eufy Security SmartTrack Link“. Dabei handelt es sich um einen Schlüsselfinder, der auf dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk basiert und eine kostengünstige AirTag-Alternative darstellt. Nun wurde der Eufy-Schlüsselfinder im Preis reduziert. Vorübergehend werden nur 19,99 Euro fällig.

Eufy Security SmartTrack Link nur 19,99 Euro

Es ist schon eine Weile her, dass Apple sein „Wo ist?“ für Drittanbieter öffnete. Kurz darauf stellte Apple seine AirTags vor, die ebenso auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Neben den AirTags tummeln sich bereits mehrere Schlüsselfinder, die ebenfalls auf der Apple AirTag-Technologie und somit auf dem „Wo ist?“-Netzwerk beruhen. Einer dieser Keyfidner ist der Schlüsselfinder von Anker bzw. Eufy.

Den „eufy Security SmartTrack Link“ könnt ihr dank der kleinen Öse direkt am Schlüsselbund befestigen oder an einem anderen beliebigen Ort deponieren. Solltet ihr euren Schlüssel einmal verlegen oder verlieren, so habt ihr über das Apple „Wo ist?“-Netzwerke die Möglichkeit, diesen wiederzufinden.

Normalerweise kostet der Eufy Schlüsselfinder 24,99 Euro. Vorübergehend werden allerdings nur 19,99 Euro fällig. Ihr spart somit 5 Euro bzw. 20 Prozent. Alternativ könnt ihr beispielsweise auch auf die Keyfinder von ATUVOS oder Chipolo zurück greifen. Die Apple AirTags erhaltet ihr aktuell für 105,70 Euro im Viererpack.

