Apple ist womöglich auf dem Weg, Face ID in seine Mac-Produkte zu integrieren. Das lässt zumindest eine von Patently Apple entdeckte Patentanmeldung vermuten. So konzentriert sich Apple in dem Dokument in erster Linie auf die Einführung von Face ID bei MacBooks. Allerdings werden die Begriffe „Lichterkennungsmodul“ und „Laptop“ häufig als Synonym für die bekannten Apple-Technologien verwendet.

Face ID bald auch auf dem Mac?

Die Patentschrift unterstreicht die zunehmende Komplexität der Aufgaben, die Nutzer auf Laptops ausführen, und die Sensibilität der damit verbundenen Daten. Apple verweist auf die Notwendigkeit, diese Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, und schlägt vor, dass Computer über weitere wirksame Systeme zur Benutzerauthentifizierung verfügen sollten. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass diese Systeme angesichts des begrenzten Platzes auf dem Gerät kompakt und dennoch präzise sind.

Die vorgeschlagene Lösung ist ein Modul zur Lichtmustererkennung. Dieses Modul besteht aus einem Lichtsender, der ein vorbestimmtes Lichtmuster (z. B. Infrarotlicht) projiziert, und einem Detektor, der die Lichtreflexionen eines Objekts, z. B. des Gesichts eines Benutzers, erkennt.

Das Patent geht sehr detailliert darauf ein, wie der Lichtpunktprojektor verwendet wird und wie die Ergebnisse interpretiert werden. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Apple seine Face ID Technologie auf MacBooks einsetzen will. Dabei schlägt das Unternehmen mögliche Platzierungen des Face ID Moduls vor, z. B. neben oder über der Display-Ebene. Dies könnte in verschiedenen Formen geschehen – doch am wahrscheinlichsten ist die bereits bekannte Notch.

Obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. Während Apple mit Touch ID bereits eine biometrische Authentifizierungsmethode für MacBooks im Einsatz hat, steht eine Umsetzung von Face ID in dem Bereich noch aus. Dabei könnte nicht nur das MacBook mit der Gesichtserkennung ausgestattet werden. Der Patenttext bezieht sich zwar hauptsächlich auf den Einsatz in Laptops, zeigt jedoch auch in einer Illustration, wie Face ID in einem iMac-ähnlichen Computer untergebracht werden könnte.