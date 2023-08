Passend zur Internationalen Funkausstellung in Berlin (IFA) hat Jackery verschiedene Produktneuheiten im Gepäck. Nachdem wir euch kürzlich auf Jackery Explorer 300 Plus aufmerksam gemacht haben, hat der nun die Powerstation 1000 Plus mit optionalen Battery Packs und ultraleichten Solargenerator für die Tasche angekündigt.

Jackery Powerstation 1000 Plus ist da

Jackery – Hersteller für tragbare Powerstationen, Solarmodule und Solargeneratoren – hat die neue Powerstation 1000 Plus mit optionalen Battery Packs und ultraleichten Solargenerator für die Tasche angekündigt. Diese wird neben der Explorer 300 Plus auf der IFA gezeigt.

Nach der erfolgreichen Einführung der 2000 Plus zeigt der Jackery in Berlin erstmalig die neue Explorer 1000 Plus: In einem besonders kompakten Gehäuse bietet sie eine Kapazität von 1,26 kWh und lässt sich dank handlicher Battery Packs nach Bedarf flexibel auf bis zu 5 kWh erweitern. So werden energiehungrige Abnehmer bei einer Ausgangsleistung von 2000 Watt über insgesamt sieben Anschlüsse an der Front sicher und zuverlässig versorgt.

Auch für alle, die ihre Stromversorgung gerne in der Tasche haben, hat Jackery eine Lösung im Gepäck: Mit dem Explorer 300 Plus bringt das Unternehmen das kleinste und leichteste Modell seiner neuen Flagship-Serie auf den Markt. Mit nur 3,75 kg ist die neue 288 Wh Powerstation ultraportabel und kommt als Solargenerator gleich im Set mit einem handlichen 40 Watt Solarpanel für emissionsfreie Energie.

Ab dem 01. September erhaltet ihr über die Jackery-Webseite verschiedene Frühbucher-Angebote zu den Produktneuheiten.