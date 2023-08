In der vergangenen Woche hatten wir euch auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass ihr neuerdings Fotos über WhatsApp in HD-Qualität verschicken könnt. Die gleiche Option führt der Messenger nun auch für Videos ein.

WhatsApp: Video können jetzt in HD verschickt werden

Bis vor Kurzem gab es keine Option, um die Qualität verschickter Fotos und Videos bei WhatsApp einzustellen. So komprimierte der Messenger zum Beispiel alle Videos automatisch und reduzierte die Videoauflösung auf 480p. Aus aktueller Sicht ist dies eine ziemlich „bescheidende“ Auflösung. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Dateigrößen relativ klein sind und der Versand recht schnell über die Bühne geht. Allerdings leidet die Bildqualität.

Mit dem jüngsten WhatsApp-Update führen die Verantwortlichen nun die Möglichkeit ein, Videos in HD zu versenden – so wie bei den Fotos. Wenn man ein Video zum Versand auswählt, hat man nun die Möglichkeit einen HD-Button zu drücken. In der Standard-Version werden Videos weiterhin in 480p verschickt. Wählt man die HD-Option, so erreicht euer Video in 720p euer Gegenüber. Dies ist schonmal deutlich besser als die 480p, allerdings kommt das Ganze nach wie vor nicht an 1080p, geschweige denn 4K heran.

Je nachdem welche Option ihr auswählt, seht ihr die Dateigröße, die verschickt wird. Nun klickt ihr auf den Versende-Button und euer Video macht sich auf den Weg. Sollte Die Funktion bei euch noch nicht erscheinen, so habt ein wenig Geduld. Der Versand von Videos in HD wird schrittweise eingeführt.

Hinweis: Wenn ihr ein Foto oder Video als Dokument verschickt, so verschickt WhatsApp euer Fotos bzw. Video in Originalgröße ohne Kompression.