Wie Bloomberg berichtet, hat Apple mit „Beats by Dre“ einen bedeutenden Schritt in der Zusammenarbeit mit College-Sportlern unternommen. Im Rahmen einer Vereinbarung für Namens-, Image- und Ähnlichkeitsrechte (NIL) nimmt Apple 15 College-Sportler unter Vertrag, die fortan für Beats-Produkte werben. Dieser Schritt erweitert das bisherige Marketing-Engagement, das bisher auf Einzelverträge beschränkt war, erheblich. Zu den Schlüsselfiguren der neuen Verträge gehören Caleb Williams, Quinn Ewers und Ga’Quincy „Kool-Aid“ McKinstry.

Wichtige Sportler prägen den NIL-Deal

Der Oberste Gerichtshof der USA entschied im Jahr 2021 zugunsten von Sportstudenten, die ihren Namen, ihr Aussehen und ihre Persönlichkeit zu Geld machen wollen. Daher können sie nun Werbeverträge abschließen, was den Weg frei machte für den NIL-Deal zwischen den 15 College-Sportlern und „Beats by Dre“.

Diese neu unter Vertrag genommenen Athleten werden im Rahmen der Beats-Vereinbarung in Werbekampagnen auftreten. Außerdem werden sie während ihrer Spiele individuelle Beats-Produkte tragen.

Die wichtigsten Namen der Spieler kommen von führenden Universitäten. Die University of Southern California kann sich mit dem Heisman-Trophy-Gewinner Caleb Williams rühmen. Die Universität von Texas hat den Quarterback Quinn Ewers. Alabamas Cornerback Ga’Quincy „Kool-Aid“ McKinstry steht ebenfalls auf der Liste. Während die genauen Bedingungen noch nicht bekannt gegeben wurden, plant Beats eine baldige öffentliche Bekanntgabe.

Aminah Charles, Verantwortliche für das Sportmarketing von Beats, betonte den Wert der Unterstützung von College-Sportlern. Nach den ersten Partnerschaften hat Beats die Bedeutung der Markenunterstützung für diese jungen Stars erkannt. Charles erklärt: „Die Branche entwickelt sich weiter und neigt dazu, College-Athleten mehr zu unterstützen. Wir wollen diesen Wandel fördern.“

Zuvor hatte Beats einzelne NIL-Deals abgeschlossen. Bryce Young, der derzeit bei den Carolina Panthers spielt, war einer der ersten jungen Sportler, die Beats unter Vertrag nahm. Außerdem ist Bronny James, der Sohn von Basketball-Ikone LeBron James, Anfang des Jahres eine Partnerschaft mit Beats eingegangen.

Apple und „Beats by Dre“

Apple hat im Jahr 2014 die Firma „Beats Electronics“, bekannt für ihre „Beats by Dre“ Kopfhörer und Lautsprecher, sowie den Musikstreaming-Dienst „Beats Music“, für 3 Milliarden US-Dollar gekauft. Dies war eine der größten Akquisitionen in der Geschichte von Apple.

Nach dem Kauf integrierte Apple viele Aspekte von Beats in seine eigenen Produkte und Dienstleistungen. Zum Beispiel wurde „Beats Music“ als Grundlage für „Apple Music“ verwendet. Die Marke „Beats by Dre“ wurde weiterhin als eigenständige Marke für Kopfhörer und andere Audio-Produkte geführt, allerdings mit dem Vorteil der engen Integration in das Apple Ökosystem.