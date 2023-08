In der dynamischen Welt des digitalen Zahlungsverkehrs, in der Transaktionswerte und die Anzahl der Transaktionen eine entscheidende Rolle für den Erfolg einer Plattform spielen, befindet sich Apple Pay in einer einzigartigen Position. Während Apple Pay im Jahr 2022 den jährlichen Transaktionswert von MasterCard übertraf, deuten aktuelle Daten darauf hin, dass der Dienst bei der reinen Anzahl der Transaktionen hinterherhinkt. Nichtsdestotrotz hat Apple in relativ kurzer Zeit einen beeindruckenden Stand auf dem Zahlungsmarkt erreicht, wie verschiedene Marktanalysen zeigen.

Marktanteile und weitere Zahlen

Im Jahr 2022 hatten Marktforscher von TradingPlatforms berichtet, dass Apple Pay MasterCard in Bezug auf den jährlichen Dollarwert der Transaktionen überholt hat, und zwar bei weitem. Während MasterCard Transaktionen im Wert von rund 4,8 Billionen Dollar abwickelte, waren es bei Apple Pay über 6 Billionen Dollar. Eine andere Sichtweise liefert nun das Vergleichsportal Merchant Machine.

Laut Merchant Machine ist Apple Pay deutlich weniger populär als MasterCard. Das Schlüsselwort ist hier allerdings „populär“, da die Untersuchung offenbar auf der Anzahl der Transaktionen und nicht auf deren Gesamtwert in Dollar basiert. Nach diesem Maßstab lautet die weltweite Rangliste der fünf wichtigsten Zahlungsplattformen:

PayPal (20,53 %) Visa (15,67 %) MasterCard (10,49 %) American Express (8,77 %) Apple Pay (7,37 %)

Apple Pay mag nach dieser Liste weltweit an fünfter Stelle liegen, dennoch führt Apple gegen Größen wie Amazon und Google. Amazon positioniert sich mit einem Anteil von 6,04 % auf dem sechsten Platz. Google Pay liegt mit einem Anteil von 4,3 % weiter hinten auf dem achten Platz.

Merchant Machine konzentrierte sich für die Marktanalyse auf Statistiken der wichtigsten Onlineportale aus 133 Ländern (Stand Mai 2023).