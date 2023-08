Wir haben schon einige Apple-Sammlerstücke gesehen, die für stolze Summen den Besitzer gewechselt haben. Während seltene iPhones und der Apple 1 stets hoch im Kurs stehen, tauchen auch vereinzelt alte Dokumente auf, die einen interessanten Einblick in Apples Entstehungsgeschichte geben. Ein solches Dokument ist ein Entwurf für eine Apple-1-Werbeanzeige, den Steve Jobs selber handschriftlich erstellt hat. Ebenfalls begehrt ist ein früher Scheck, der von Jobs und Steve Wozniak unterschrieben wurde. Beide Sammlerstücke wurden nun weit über ihren geschätzten Wert verkauft.

Handgeschriebene Apple-1-Anzeige

Denken wir heute an Steve Jobs, erinnern wir uns an den erfolgreichen CEO, der Apple gegründet und später wieder auf Kurs gebracht hat. Er war maßgeblich an der Entwicklung von Macintosh, iPod, iPhone und iPad beteiligt. Doch auch ein Steve Jobs musste die Karriereleiter erklimmen, wie zuletzt ein Bewerbungsschreiben zeigte, das für knapp 188.000 Dollar den Besitzer wechselte.

Jetzt wurde ein weiteres Dokument in der gleichen Preisregion verkauft. So erzielte eine von Jobs handgeschriebene Apple-1-Anzeige in einer Auktion beeindruckende 175.759 Dollar. Hierbei handelt es sich um einen Entwurf, den Jobs wahrscheinlich für die finale Werbeanzeige angefertigt hatte. Die Schätzung für das Dokument, einschließlich zweier Polaroids des funktionierenden Prototyps, lag bei über 30.000 Dollar.

Jobs betitelt das Blatt mit „Apple Computer-1“ und gibt an, dass er entweder einen 6800-, 6501- oder 6502-Mikroprozessor verwendet, wobei er in Klammern anmerkt, dass der 6501 oder 6502 empfohlen wird. Jobs listet dann noch weitere technische Spezifikationen auf, die mit einer Anzeige für den Apple-1 übereinstimmen, die erstmals in der Juli-Ausgabe 1976 des Interface Magazine abgedruckt wurde und den öffentlichen Startschuss für eines der wertvollsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt gab.

Ein Scheck von Steve Jobs und Steve Wozniak

Auch ein Scheck, der von Steve Jobs und Steve Wozniak für Komponenten bei der Entwicklung des Apple 1 ausgestellt wurde, hat bei einer Auktion den erwarteten Preis weit übertroffen. RR Auction schätzte, dass der Scheck mindestens 50.000 Dollar wert ist. Letztendlich wurde er für 135.261 Dollar verkauft.

Steve-Jobs-Schecks wurden schon früher versteigert, aber dieser Scheck ist erst der Zweite, der von ihm und dem Apple-Mitbegründer Steve Wozniak ausgestellt wurde. Dabei ist der Scheck etwa 13 Tage älter als Apple selbst.

Der Scheck ist auf den 19. März 1976 datiert und auf die Leiterplattenfirma Ramlor, Inc. in Höhe von 116,97 Dollar ausgestellt. RR Auction gibt an, dass es sich um einen Wells Fargo-Scheck handelt. Es wird angenommen, dass der Scheck für gedruckte Leiterplatten bestimmt war, die in den ersten Apple 1 Computern verwendet werden sollten.