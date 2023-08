Nach der Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes wird „Killers of the Flower Moon“ in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures vor seinem Debüt auf Apple TV+ weltweit ab dem 20. Oktober in den Kinos zu sehen sein.

Apple TV+: „Killers of the Flower Moon“ startet am 20. Oktober weltweit in den Kinos

Apple TV+ hat die Filmplakate für Martin Scorseses mit Spannung erwarteten „Killers of the Flower Moon“ enthüllt und angekündigt, dass der Film in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures am Freitag, den 20. Oktober, weltweit in die Kinos kommen wird.

Nach seinem weltweiten Kinostart wird der Film zu einem späteren Zeitpunkt auf Apple TV+ debütieren. Mit einer Besetzung unter der Leitung von Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone wurde der Film Anfang des Jahres bei den 76. Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt, wo er großen Beifall der Kritiker und lange Standing Ovations erhielt. Unter anderm war Apple Chef Tim Cook vor Ort.

Die Kinostart von „Killers of the Flower Moon“ wird auch IMAX-Kinos umfassen, für die der Film mit der proprietären IMAX DMR-Technologie (Digital Remastering) digital in die Bild- und Tonqualität von The IMAX Experience remastered wird. Die kristallklaren Bilder, gepaart mit der maßgeschneiderten Kinogeometrie von IMAX und dem leistungsstarken digitalen Audio, schaffen eine einzigartige Umgebung, die dem Publikum das Gefühl gibt, mitten im Film zu sein, so Apple.

Der Film wird wie folgt beschrieben

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage-Nation ein Vermögen ein, die über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie zum Mord griffen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Oscar-Gewinner Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

Um euch einen Einblick in den Apple Original-Film zu geben, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.