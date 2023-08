visionOS Beta 3 steht als Download bereit. Apple hat im Laufe des gestrigen Abends nicht nur eine neue Beta für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht, sondern auch eine neue Beta-Version für Apple Vision Pro auf den eigenen Servern bereit gestellt. Während die Updates für iPhone und Co. bereits in Kürze veröffentlicht werden, lässt die finale Version von visionOS noch ein paar Monate auf sich warten. Apple hat den Verkaufsstart von Apple Vision Pro für Anfang 2024 angekündigt. Bis dahin werden wir noch die ein oder andere Beta erleben.

Apple veröffentlicht visionOS Beta 3

Bis dato hat nur eine kleine Anzahl von Entwicklern Zugriff auf das Vision Pro-Headsets. Die meisten Entwickler nutzen den Vision Pro Simulator über Xcode und haben so Zugriff auf die visionOS-Betaversionen. So können Entwickler auch ohne Hardware das neue Betriebssystem ausprobieren und Apps für das Apple Headset entwickeln und ausprobieren.

Im Vergleich zur Beta 2 hat Apple verschiedene Änderungen vorgenommen, auf die wir im folgenden eingehen möchten.

Optic ID

Optic ID ist eine neue Technologie, die für Apple Vision Pro entwickelt wurde und die Iris des Auges scannt, um den Benutzer zu authentifizieren, ähnlich wie Face ID und Touch ID auf dem iPhone und iPad.

Beim iPhone und iPad ist es so, dass Face ID und Touch ID unter bestimmten Bedingungen deaktiviert wird, beispielsweise wenn das Geräte neugestartet oder länger als 48 Stunden nicht verwendet wird. Optic ID steht immer zur Verfügung, wenn sich das verknüpfte iPhone in der Nähe befindet und in der jüngeren Vergangenheit entsperrt wurde. Fällt Optic ID oder funktioniert nicht, so wird eine virtuelle Tastatur eingeblendet und der Anwender muss seinen Passcode eingeben.

Neue System-Icons

9to5Mac weiß zu berichten, dass Apple einige System-Icons mit der Beta 3 überarbeitet hat. So wurde beispielsweise eine Symbol für den Ordner „Kompatible Apps“ angepasst. Dieses zeigt nun allgemeinere Icons anstatt konkrete Apps an.

Ist die Internetverbindung unterbrochen, so zeigt sich neuerdings ein durchgestrichenes WLAN-Symbol.

Umgebungen

Mit Umgebungen können Apple Vision Pro Benutzer aus einer Reihe immersiver virtueller Szenarien wählen, um zwischen ihnen und der realen Welt zu wechseln. Dies funktioniert auch bei FaceTime-Anrufen. Allerdings werden nicht alle Umgebungen standardmäßig heruntergeladen, um Speicherplatz zu sparen. Nun gibt es hierzu eine neue Warnmeldung, dass alle FaceTime-Teilnehmer eine ebsitmmte Umgebung herunterladen müssen, damit diese genutzt werden kann.

Bedienungshilfen

Auch bei Apple Vision Pro setzt der Hersteller auf Bedienungshilfen, damit Menschen mit Handicap der Umgang mit dem Gerät erleichtert wird. So gibt es neuerdings die Option, dass mir ein Auge zur Steuerung von Vision Pro verwendet wird.

Falls es einem Anwender nicht möglich ist mit dem Finger zur Steuerung des Geräts auf den Daumen zu tippen, können Anwender nun auch die Eingabeeinstellungen anpassen.

Neue Systemtöne

Neben neuen Symbolen hat Apple auch verschiedene Systemtöne überarbeitet.

Noch befinden wir uns ganz am Anfang der Beta-Phase zu visionOS. Bis zur finalen Freigabe liegt noch einiges an Arbeit vor den Entwicklern in Cupertino. Von daher ist noch mit allerdings Anpassungen bis zum Verkaufsstart von Apple Vision Pro zu rechnen.