Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 8 zu iOS 17 und iPadOS 17 veröffentlicht. Die Public Beta 6, die der Beta 8 entspricht, ließ nicht lange auf sich warten und kann ab sofort ebenfalls heruntergeladen und installiert werden.

Apple gibt Public Beta 6 zu iOS 17 & iPadOS 17 frei

In der Nacht zu heute hat Apple die sechste Public Beta zu iOS 17 und iPadOS 17 veröffentlicht. Damit haben ab sofort nicht nur eingetragene Entwickler, sondern auch Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich mit der neuesten Beta zu beschäftigen.

Die Installation der Public Beta 6 erfolgt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Allerdings müsst ihr euch dort mit eurem Account anmelden, den ihr für die Teilnahme am Apple Beta Programm nutzt.

Zweifelsfrei werden die Änderungen von Beta zu Beta weniger. Im Vergleich zur Beta 7 btw. Public Beta 5 aus der Vorwoche sind uns bis dato keine echten Veränderungen aufgefallen. Apple scheint in erster Linie unter der Haube zu arbeiten, um bis zum finalen Release so viele Fehler wie möglich zu beseitigen und ei Leistung des Systems zu optimieren.

Wir befinden uns definitiv in der finalen Phase der iOS 17 und iPadOS 17 Entwicklung. Gestern hat Apple die Einladungen für die iPhone 15 Keynote am 12. September 2023 verschickt. Somit könnten wir in der kommenden Woche die Beta 9 bzw. Public Beta 7 und wiederum eine Woche später zur Keynote den Release Candidate erleben. Rund eine Woche nach dem RC dürfte dann die finale Version freigegeben werden.