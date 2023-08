Apple TV+ hat Gefallen daran gefunden, kurze Clips zu Serien zu veröffentlichen, um verschiedene Szenen in den Fokus zu rücken und das geschrieben Wort zum Leben zu erwecken. Ab sofort steht mit „Bad Sisters: The Sisters Come Clean – Scene Read“ ein weiteres Video dieser Art auf YouTube bereit.

Apple TV+ veröffentlicht „Bad Sisters: The Sisters Come Clean – Scene Read“

Die erste Staffel von Bad Sisters hat uns richtig gut gefallen und so fiebern wir bereits der zweiten Staffel entgegen.

In „Bad Sisters“ haben die eng verbundenen Garvey-Schwestern immer aufeinander aufgepasst. Als ihr Schwager tot aufgefunden wird, leitet seine Lebensversicherung eine Untersuchung ein, um böswillige Absichten zu beweisen – und nehmen die Schwestern ins Visier, die alle triftigen Grund hatten, ihn zu töten.

Mit dem Video „Bad Sisters: The Sisters Come Clean – Scene Read“ steht Folge 10 der ersten Staffel „Rettende Gnade“ im Mittelpunkt. Sehen euch an, wie Eva, Becka, Bibi und Ursula Garvey ihrer Schwester Grace ihre (versuchten) Verbrechen in einem emotionalen Moment gestehen, der noch mehr Geheimnisse ans Licht bringt.

In den letzten Tagen hatte Apple bereits hier, hier und dort verschiedene Scene-Read-Videos zu Ted Lasso, Shrinking, Black Bird und Shrinking veröffentlicht.

Bonus: Vor Kurzem hatte Apple auch noch ein Shorts zu Bad Sisters veröffentlicht. Diesen Clip haben wir euch auch eingebunden.