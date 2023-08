Apple TV+ scheint Gefallen daran gefunden zu haben, kurz Clips zu Serien zu veröffentlichen, um das geschriebene Wort zum Leben zu erwecken. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch auf zwei Clips zu „Bad Sisters“ und „Ted Lasso“ aufmerksam gemacht und nun geht es zwei weiteren Videos weiter.

Shrinking: Gaby’s Proof – Scene Read

Der Clip „Shrinking: Gaby’s Proof – Scene Read“ thematisiert die sechste Folge der ersten Staffel. Schaut euch vom Drehbuch bis zur Leinwand die Szene zwischen Jason Segel und Jessica Williams an, die uns – laut Apple TV+ – alle sprachlos machte.

Mit Jason Segel und Harrison Ford folgt „Shrinking“ dem trauernden Therapeuten Jimmy (gespielt von Segel), der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und stellt fest, dass er große, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vornimmt … einschließlich seines eigenen.

Die zweite Staffel von „Shrinking“ wurde bereits angekündigt.

Ted Lasso: Jamie Tartt Lost His Wings – Scene Read

Weiter geht es mit Ted Lasso. Hier gibt uns Apple TV+ mit dem jüngsten Video Ted Lasso: Jamie Tartt Lost His Wings – Scene Read“ einen Einblick in Folge 311 „Mom City“. Ihr seht, wie Phil Dunster in seiner Emmy-nominierten Darbietung von Jamie Tartt eine perfekte Mischung aus Herz und Humor schafft.

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf.

Eine vierte Staffel zu „Ted Lasso“ wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Vielmehr rechnen wir mit einem Spin-Off.