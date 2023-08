Indien wird laut BGR in diesem Jahr 10 Prozent der iPhone 15 Modelle montieren, was eine bedeutende Entwicklung darstellt. So soll Apples Auftragsfertiger Foxconn bereits knapp zwei Monate nach seinem chinesischen iPhone 15 Produktionsstart mit dem Prozess in Indien begonnen haben, was eine Verkürzung des Zeitrahmens von zuvor sechs bis neun Monaten bedeutet.

iPhone 15 Montage in Indien

Die Massenproduktion des iPhone 15 soll in China etwa im Juni 2023 angelaufen sein. Im August hatte auch Indien mit der Montage begonnen. China ist zwar weiterhin für den Großteil der Produktion verantwortlich, die Rolle Indiens wird jedoch immer wichtiger, was sich auch in dem bisher frühsten Start der iPhone-Fertigung in dem Lang zeigt. Indien soll dabei in den Jahren 2023 bis 2024 einen Teil der Fertigung der beiden Standardmodelle des iPhone 15 übernehmen, während in China weiterhin alle vier iPhone-Modelle der nächsten Generation gefertigt werden.

Indiens Stellenwert auf dem Apple-Markt steigt. Im zweiten Quartal rangierte das Land erstmals auf Platz fünf der wichtigsten Märkte für Apple. Während Indiens Rolle wächst, ist es jedoch wichtig zu betonen, dass das Land auf ausländische Komponenten angewiesen ist. Indien stellt die für das iPhone benötigten Teile nicht vor Ort her. Daher ist die Montage in Indien auf Importe aus China angewiesen.

Während Apple seine Lieferkettenstrategie allmählich immer stärker von China nach Indien verlagert, läuft für das Unternehmen nicht alles nach Plan. Obwohl Indien die Produktionsausweitung begrüßt, hat die indische Regierung überraschend ein neues Gesetz angekündigt, das Apple und andere Tech-Unternehmen viel Geld und Geduld kosten könnte. Im Mittelpunkt stehen dabei Lizenzierungsanforderungen, die den Handel mit Waren behindern und die Geschäftsabläufe für alle Beteiligten verkomplizieren könnten.