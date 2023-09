Nintendo hat im Rahmen einer aktuellen Direct-Präsentation ein neues Nintendo Switch OLED-Modell Mario Edition (rot) angekündigt und zudem weitere Informationen zum kommenden Spiel „Super Mario Bros Wonder“ veröffentlicht.

Neue Nintendo Switch: OLED-Modell Mario-Edition (rot)

Kurz bevor Mario zu seinem jüngsten Abenteuer aufbricht, erscheint am 6. Oktober die neue Nintendo Switch – OLED-Modell Mario-Edition (rot). Die Konsole, die beiden Joy-Con und die Nintendo Switch-Station erstrahlen mit dieser Edition in der Farbe Mario Red. Die Rückseite der Station zeigt zudem die Silhouette des springenden Mario. Und wer genau hinsieht, wird auch einige versteckte Münzen finden.

Details, ab wann die neue Sonderedition vorbestellbar ist, wird Nintendo in Kürze bekannt geben.

Frische Infos zu „Super Mario Bros Wonder“

Einen ersten Ausblick auf „Super Mario Bros Wonder“ gab es bereits vor ein paar Wochen, nun legt Nintendo ein paar frische Informationen nach. Das erste 2D-Super Mario Bros. seit mehr als zehn Jahren markiert die nächste Stufe des Mario-Spielspaßes. Ihr wählt zwischen bekannten spielbaren Charakteren, erkundet das neue Blumenkönigreich und entdeckt die neuen Wunderblumen. Diese sorgen für ungeahnte Überraschungen, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben.

Um was geht es überhaupt in „Super Mario Bros Wonder“? In Super Mario Bros. Wonder werden Mario und seine Begleiter vom freundlichen Prinz Florian in das Blumenkönigreich eingeladen, das nicht weit vom bekannten Pilz-Königreich entfernt liegt. Doch Bowser hat andere Pläne. Der König der Koopas berührt nur für einen Augenblick die geheimnisvolle Wunderblume und schon verschmilzt er mit Prinz Florians Schloss. Als fliegende Festung treibt er fortan Unwesen im ganzen Land. Jetzt liegt es an Mario und seinen Begleitern, Bowser zu stoppen und das Blumenkönigreich zu retten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir freuen uns schon jetzt auf die neuen Power-ups, zum Beispiel die Elefantenfrucht, mit der sich Mario und einige seiner Freunde in Elefanten verwandeln können. Sie können dann ihr Gewicht und ihren Rüssel einsetzen, um Gegner zu vermöbeln, Blöcke zu zertrümmern und über große Abgründe hinwegzuspurten. Als Seifenblasen-Mario könnt ihr Gegner aus der Distanz einfangen und als Bohrer-Mario ist jede Begegnung mit stachelbewehrten oder gepanzerten Gegnern ein Kinderspiel. Außerdem kann man sich in dieser Gestalt auch unterirdisch fortbewegen.

Das neue „Super Mario Bros Wonder“ verfügt über einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler. Neben einem lokalen Koop-Modus könnt ihr das Spiel auch in einem Online Koop-Modus spielen.

„Super Mario Bros Wonder“ ist ab dem 20. Oktober erhältlich und kann ab sofort vorbestellt werden.