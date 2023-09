Um das Apple Vision Pro Headset ohne Brille verwenden zu können, benötigen die Nutzer Korrekturgläser, die magnetisch befestigt werden. Die optischen Einsätze erfordern einen Einrichtungs- und Kopplungsprozess. So gibt es neben dem Einsetzen der Korrekturgläser auch einen Software-Pairing-Prozess. visionOS Code-Auszüge, die von @M1Astra in einem X-Post-Thread veröffentlicht wurden, beschreiben die Schritte der Einrichtung, einschließlich einer Reihe von Aufforderungen und Warnungen, die erscheinen können.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit ZEISS plant Apple, anpassbare optische Einsätze von ZEISS für Brillenträger anzubieten. Diese Einsätze werden magnetisch an der Vision Pro Optik befestigt und sorgen so für eine exakte Sicht und Augenverfolgung. Der Preis für die Korrektureinsätze wurde noch nicht bekannt gegeben. Apple bestätigte jedoch, dass dieses Sehkorrektur-Zubehör separat verkauft werden wird.

Die optischen Einsätze müssen gekoppelt werden, und dazu sind mehrere Schritte erforderlich. Während der Einrichtung werden dem Anwender möglicherweise eine Reihe von Pop-ups angezeigt. Diese können die Aufforderung enthalten, das Apple Vision Pro Headset mit den eingebauten optischen Einsätzen neu zu starten und einen speziellen Code oder eine Bestellbestätigung bereitzuhalten.

Der Benutzer kann auch aufgefordert werden, einen Passcode einzugeben, um Optic ID mit den neu eingesetzten optischen Einsätzen zu aktivieren und seine Fähigkeit zu überprüfen, eine Reihe von Punkten und einen Kopplungscode zu sehen. Andere Aufforderungen warnen davor, dass falsch eingesetzte oder verschmutzte optische Einsätze die Eingabegenauigkeit beeinträchtigen, fragen nach der Art der verwendeten Einsätze oder fordern den Kopplungscode für den optischen Einsatz von der Health-App an. Außerdem kann das System den Benutzer auffordern, vor Beginn der Einrichtung sicherzustellen, dass keine optischen Einsätze installiert sind.

Apple Vision Pro Optical Inserts will need to be paired with your device. During setup Apple asks for the code in your optical inserts packaging or order confirmation. More findings and information below. pic.twitter.com/570GdAQ5n4

— M1 (@M1Astra) September 1, 2023