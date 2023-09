Apple eröffnet nicht nur regelmäßig komplett neue Apple Stores, sondern renoviert auch Ladenlokale, die in die Jahre gekommen sind. Jüngstes Beispiel ist „Apple Große Bockenheimer Straße“ und somit der Apple Store in der Frankfurter Innenstadt.

Apple Große Bockenheimer Straße: Heute Wiedereröffnung nach Renovierungsarbeiten

Ende Juli berichteten wir darüber, dass Apple seinen zentral in der Frankfurter Innenstadt gelegenen Store vorübergehend schließt, so dass das Ladenlokal ab dem 31. Juli 2023 nicht mehr zur Verfügung stand. Die Frontscheiben des Stores, der übrigens am 23.01.2021 ursprünglich eröffnete, wurden abgeklebt und im Inneren begannen die Renovierungsarbeiten.

Apple hat den gesamtem Monat August genutzt, um Apple Große Bockenheimer Straße auf Vordermann zu bringen und auf das das aktuelle Konzept anzupassen. Heute am 02. September feiert der Store seine Wiedereröffnung. Die kostenlosen „Today at Apple“-Sessions stehen ab Montag (04. September 2023) wieder zur Verfügung. Ganz zufällig dürfte Zeitplan nicht gewählt sein. Am 12. September kündigt Apple neue iPhone- und Apple Watch-Modelle an. Diese dürften kurz danach in den Verkauf gehen und auch in der Frankfurter Innenstadt direkt bei Apple zu kaufen sein.

Die Öffnungszeiten von Apple Große Bockenheimer Straße nennt Apple wie folgt: Mo – Fr.: 10:00 Uhr – 20:00 Uhr). Die Anschrift lautet: Große Bockenheimer Straße 30 in 60313 Frankfurt.

(Danke Stephan)