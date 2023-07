Apple plant, seinen zentral gelegenen Store in Frankfurt in der Großen Bockenheimer Straße vorübergehend zu schließen. Der Hinweis auf die Schließung kam überraschend, so steht das Ladenlokal bereits ab dem 31. Juli nicht mehr für den Service zur Verfügung. Dabei gibt Apple keine konkreten Informationen über die Gründe für die Schließung oder deren Dauer.

Kunden müssen auf Sulzbach ausweichen

Der Apple Store in Frankfurt ist einer der ältesten in Deutschland und ähnelt mit seinen zwei Stockwerken und der gläsernen Treppe dem ersten deutschen Apple Store in München. Er liegt zentral und ist bequem von der belebten Einkaufsstraße „Freßgass“, der Oper und der „Zeil“ erreichbar.

Auch wenn Apple nur von „einigen Services wie die Genius Bar“ spricht, die ab dem 31. Juli in dem Store „eventuell nicht verfügbar“ sein werden, wird der komplette Laden geschlossen sein, so viel steht fest. Unklar bleibt, warum das Ladenlokal geschlossen sein wird, und wie lange. Es wird spekuliert, dass Apple in den nächsten Wochen das Store-Design auf den neusten Stand bringen wird. Das bedeutet: mehr Sitzbänke, mehr Pflanzen, mehr Ausstellungsflächen, eine verbesserte Barrierefreiheit und mehr.

Während der vorübergehenden Schließung wird der Apple Store im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, der knapp 15 Kilometer entfernt ist, weiterhin geöffnet sein. Kunden sollten allerdings mit längeren Wartezeiten und insgesamt mehr Andrang rechnen, da dieser Store kleiner ist als der in Frankfurt.

Im Zuge der vorübergehenden Schließung des Frankfurter Stores lohnt sich ein Blick auf Apples zukünftige Pläne in Deutschland. Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen in Berlin einen zweiten Store eröffnet, um den Andrang im großen Laden am Kurfürstendamm etwas zu verringern. Es wird auch spekuliert, dass der erste deutsche Apple Store in München umziehen könnte. Darüber hinaus ist für 2025 eine Neueröffnung in Dortmund geplant.