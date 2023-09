Apple hat eine neue Webseite namens „Apps by Apple“ ins Leben gerufen, um hauseigene Apps für iPhone, iPad, Apple Watch, Mac und Apple TV zu bewerben. Dabei stehen verschiedene Apps, wie z.B. Nachrichten, Fotos, Erinnerungen im Mittelpunkt und zudem gibt Apple bereits einen Ausblick auf kommende Funktionen in iOS 17.

Apple startet neue „Apps by Apple“-Webseite

Die neue „Apps by Apple“-Webseite unterteilt sich in die Kategorien

Kommunikation: „Apps, die euch in Verbindung halten.“

Kreativität: „Tools für Profis und leidenschaftliche Kreative.“

Produktivität: „Alles, was ihr braucht, um euer Kunstwerk zu schaffen.“

Erkundung: „Entdeckt die Welt und navigiert mühelos.“

Unterhaltung und Zuhause: „Geniale Möglichkeiten zum Ansehen, Lesen, Zuhören und Entspannen.“

Gesundheit und Fitness: „Wellness für Körper und Geist.“

Darüberhinaus bewirbt Apple „integrierte, nahtlose und benutzerfreundliche“ Features wie Siri, iCloud, CarPlay und Continuity, so 9to5Mac.

Es stellt sich die Frage, warum Apple die neue Apps-Webseite zum jetzigen Zeitpunkt online stellen? In Kürze wird Apple die finale Version von iOS 17, iPadOS 17 und Co. veröffentlichen. Möchte man schlichtweg die eigenen Apps und kommenden Features bewerben? Hat Apple im Hinterkopf, dass das Unternehmen in Europa möglicherweise App Stores von Drittanbieter und somit Sideloading zulassen muss?