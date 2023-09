Aqara hat in den letzten Jahren sein Portfolio an smarten Produkten deutlich erweitert. Während die Produkte, die zur IFA 2023 präsentiert wurden, noch ein wenig auf sich warten lassen, ist Aqara LED Strip T1 ab sofort auch in Deutschland erhältlich.

Aqara LED Strip T1 ist da

Als Aqara den smarten LightStrip „Aqara LED Strip T1“ im vergangenen Monat vorstellte, war dieser zunächst nicht bei uns in Deutschland, sondern nur im europäischen Ausland verfügbar. Dies ändert sich ab sofort, so dass ihr den Aqara LED Strip T1 auch bei uns in Deutschland bei Amazon, Media Markt und weiteren Ländern kaufen könnt.

Beim Aqara LED Strip T1 handelt es sich nicht nur um einen klassischen LED-LightStrip, der bis zu 16 Millionen Farben ermöglicht, sondern um ein deutlich komplexeres Produkt. Der LightStrip basiert auf dem Zigbee-Protokoll. Er dient zudem als Repeater des Zigbee-Netzwerks, was die Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit des Netzwerks weiter stärkt. Mit einem kompatiblen Aqara-Hub wie dem Hub M2 unterstützt der LED Strip T1 den neuen Matter-Standard sowie -wie eingangs erwähnt – beliebte Smart Home Systeme, wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home. Zudem kann der LED Strip T1 mittels IFTTT und von den wichtigsten Sprachassistenten gesteuert werden. Adaptive Lighting in Apple Home wird übrigens auch unterstützt.

Aqara LED Strip T1 ist 2m lang und kann in 20cm Schritten auf bis zu 10m verlängert werden. Der gesamte Aqara LED Strip T1 kann in 20cm Schritten unabhängig voneinander adressierbar sind. Dies bedeutet, dass ihr alle 20cm verschiedene Farben mit Dimmung und anderen Effekten anzeigen lassen könnt. Über die Aqara-App findet ihr eine umfangreiche Sammlung verschiedener Lichtszenen.

Eine weitere spannende Funktion ist der Musiksynchronisierungsmodus. Das integrierte Mikrofon erkennt Umgebungsgeräusche bzw. Musik und kann die Lichtgestaltung darüber dynamisch anpassen. Die IP44 Zertifizierung rundet das positive Bild ab.

Preis & Verfügbarkeit

Aqara LED Strip T1 schlägt mit 49,99 Euro zu buche.