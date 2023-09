Samsung ist derzeit der weltweit größte Smartphone-Hersteller. Kaum ein Hersteller kann den Südkoreanern das Wasser reichen. Lediglich Apple liegt in Schlagweite. Nun geben die Analysten von TrendFrocew zu versehen, dass Apple nach dem Verkaufsstart des iPhone 15 Samsung als Nummer 1 ablösen könnte.

Samsung blickt auf ein breit gefächertes Smartphone-Portfolio und bedient alle Preissegmente. Egal, ob man ein ziemlich preiswertiges Smartphone oder ein Smartphones über 1.000 Euro sucht, man wird bei Samsung fündig. Apple hingegeben bedient vornehmlich das höhere Preissegment. Lediglich das iPhone SE richtet sich an etwas preisbewusstere Kunden.

Nun berichtet TrendForce allerdings, dass Apple Samsung nach dem Start des iPhone 15 ablösen könnte. Es heißt

Samsung führt weiterhin die Produktionsrankings an und lieferte im zweiten Quartal 53,9 Millionen Einheiten aus. Es musste jedoch einen Rückgang von 12,4 % gegenüber dem Vorquartal hinnehmen. Angesichts des weltweiten wirtschaftlichen Gegenwinds und des harten Wettbewerbs, gepaart mit einem nachlassenden Halo-Effekt durch die Veröffentlichung seiner Flaggschiff-Handys zu Beginn des Jahres, blieb die Leistung von Samsung im zweiten Quartal hinter dem Vorjahreszeitraum zurück. Obwohl Samsung voraussichtlich im dritten Quartal neue faltbare Modelle auf den Markt bringen wird, dürften die Auswirkungen auf das Gesamtwachstum angesichts des im Vergleich zur Galaxy-S-Serie relativ geringen Verkaufsvolumens marginal sein.

Das zweite Quartal von Apple ist in Bezug auf die Produktion aufgrund des Übergangs zwischen älteren und neueren Modellen normalerweise das schwächste Quartal. Die Produktion im zweiten Quartal belief sich auf 42 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 21,2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das kommende iPhone 15/15 Plus könnte aufgrund der suboptimalen Ausbeute seiner CMOS-Bildsensoren Gegenwind bekommen, was möglicherweise Auswirkungen auf die Produktionsleistung im dritten Quartal haben könnte. Interessanterweise liegen Apple und Samsung bei ihren jährlichen Produktionsprognosen gleichauf. Sollte die iPhone 15-Serie die Markterwartungen übertreffen, hat Apple gute Chancen, Samsung von seiner langjährigen Position als Weltmarktführer zu verdrängen.