Anfang nächsten Jahres wird Apple seinen räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ auf den Markt bringen. Früher oder später werden Anwender auch eigene räumliche Fotos und Videos für das Headset mit ihrem iPhone aufnehmen können. Ein aktuelles Gerücht besagt, dass ein zukünftiges iPhone Ultra entsprechende Medien aufnehmen kann.

Die Kollege von Macrumors beziehen sich auf ein Gerücht auf einem Weibo-Konto, welches bereits in der Vergangenheit akkurate Informationen zu zukünftigen Apple Produkten lieferte, und berichten, dass ein kommendes iPhone Ultra räumliche Fotos und Videos für Apple Vision Pro aufnehmen kann.

Es heißt, dass die Kamerakonfiguration eines zukünftigen „‌iPhone Ultra‌“-Modells, das nach der Einführung des Vision Pro-Headsets angekündigt werden soll, die Art und Weise verändert wird, welche Art von Fotos und Videos ein Mobiltelefon aufnehmen kann. Räumliche Videos und Fotos sollen laut Apple eine unglaubliche Tiefe haben und es dem Benutzer ermöglichen, in einen Moment hineinzuschauen. So sollen Erinnerungen wie nie zuvor noch einmal erlebt werden können.

Apple schreibt in seiner Ankündigung zu Video Pro unter anderem

Ausgestattet mit der ersten 3D-Kamera von Apple ermöglicht Apple Vision Pro Benutzern das Festhalten, Nacherleben und Eintauchen in Lieblingserinnerungen mit Spatial Audio. Jedes räumliche Foto und Video versetzt den Nutzer in einen Moment zurück, etwa eine Feier mit Freunden oder ein besonderes Familientreffen. Benutzer können auf ihre gesamte Fotobibliothek in iCloud zugreifen und ihre Fotos und Videos in Lebensgröße mit brillanten Farben und spektakulären Details ansehen.