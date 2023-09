AVM hat den heutigen Tag genutzt, um FRITZ!OS 7.57 zu veröffentlichen. Dabei steht das Update allerdings nicht nur für einen oder zwei FRITZ!Boxen, sondern für eine Vielzahl an Routern bereit.

FRITZ!OS 7.57 ist da

AVM nutzt den heutigen Montag, um FRITZ!OS 7.57 für zahlreiche Router zu veröffentlichen. Unter anderem haben die

FRITZ!Box 4040

FRITZ!Box 4060

FRITZ!Box 5490

FRITZ!Box 7490

FRITZ!Box 7530

FRITZ!Box 7510

FRITZ!Box 7583

FRITZ!Box 7590

FRITZ!Box 7590 AX

FRITZ!Box 5490 Fiber

FRITZ!Box 6591 Cable

FRITZ!Box 6690 Cable

Das Update auf FRITZ!OS 7.57 erhalten. Es lohnt sich in jedem Fall nachzugucken, ob auch für eure Box das Update bereit steht. In den Release-Notes heißt es schlicht „Stabilität und Sicherheit erhöht“. Die Tatsache, dass AVM FRITZ!OS 7.57 für eine Vielzahl an Geräten veröffentlicht hat, spricht dafür, dass man eine Sicherheitslücke entdeckt hat und diese nun großflächig stopfen möchte.