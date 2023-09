Inmitten wachsender Spannungen über den Einfluss großer Tech-Plattformen zielt die EU-Verordnung zum Digital Markets Act (DMA) darauf ab, strenge Richtlinien für Dienste festzulegen, die als „Gatekeeper“ gelten. Apple, einer der Tech-Giganten im Fadenkreuz, bringt nun vor, dass seine Messaging-Plattform iMessage nicht unter die Gatekeeper-Klassifizierung fällt. Während Apples Finanzkennzahlen unbestreitbar über dem Schwellenwert liegen, verschärft sich die Debatte darüber, ob die europäische Nutzerbasis von iMessage die 45-Millionen-Marke überschreitet, ein Schlüsselkriterium für die Einstufung als Gatekeeper.

iMessage und die Regulierungslandschaft in der EU

Das EU-Gesetz für digitale Märkte zielt darauf ab, die Vormachtstellung der großen Online-Plattformen einzudämmen. Dienste, die im Rahmen dieses Gesetzes als Gatekeeper bezeichnet werden, müssen sich an strenge neue Vorschriften halten. Nach den DMA-Richtlinien wird ein Dienst als Gatekeeper eingestuft, wenn dieser unter anderem folgende Kriterien erfüllt:

Der Dienst hat mehr als 45 Millionen monatlich aktive Nutzer in der EU. Der Dienst erzielt einen Jahresumsatz in der EU von mehr als 7,5 Milliarden Euro oder eine Marktkapitalisierung von mehr als 75 Milliarden Euro.

Apple erfüllt zweifellos die finanziellen Anforderungen. Der eigentliche Streitpunkt ist die Anzahl der Nutzer von iMessage in Europa. Apple gibt keine regionalen Nutzerzahlen für iMessage bekannt. Daher ist es ungewiss, ob die App die Marke von 45 Millionen Nutzern in Europa überschreitet, insbesondere angesichts der stärkeren Dominanz von Konkurrenten wie WhatsApp in der Region. Und hier setzt offenbar Apples Argumentation ein. So erklärt das Unternehmen laut der Financial Times, dass Teilbereiche des eigenen Digital-Angebotes zu klein seien, um in die Gatekeeper-Klassifizierung zu fallen.

Sollte iMessage die Gatekeeper-Schwelle nicht überschreiten, wird die Europäische Kommission wahrscheinlich eine weitere Untersuchung einleiten. Diese Untersuchung würde Apple dazu zwingen, einschlägige Nutzerstatistiken offenzulegen. Wenn Apples iMessage unter das DMA-Regelwerk fällt, bedeutet dies, dass Apple iMessage für Drittanbieter öffnen muss. Wie Apple dies tun könnte, bleibt jedoch abzuwarten.

Die vollständige Durchsetzung der Vorschriften des Digital Markets Act ist für das Frühjahr 2024 geplant. In der Zwischenzeit arbeiten die Apple-Ingenieure proaktiv daran, die Unterstützung für alternative App-Marktplätze und Side-Loading-Funktionen im Einklang mit den zu erwartenden EU-Richtlinien einzubauen. Die Europäische Kommission wird demnächst eine erste Liste der Gatekeeper-Dienste veröffentlichen. Es wird erwartet, dass Apples App Store auf dieser Liste stehen wird. Dies würde Apple dazu verpflichten, alternative App Stores zu unterstützen und das Side-Loading von iPhone-Apps Dritter zu ermöglichen. Apple hat bereits eingeräumt, dass sein App Store in Europa über 101 Millionen Nutzer hat und damit die DMA-Schwelle überschritten wurde.