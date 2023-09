Nur noch wenige Tage trennen uns von der Ankündigung des neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Bis zur Keynote am kommenden Montag (12. September 2023) werden uns noch allerhand Gerüchte zu den neuen Modellen begleiten. Bereits in den letzten Tagen wurde über die Preise der neuen 2023 iPhone-Familie spekuliert. Genau dies setzt sich am heutigen Tag fort. Dazu gibt es eine Einschätzung zu den Speicheroptionen.

TrendForce informiert über iPhone 15 Modelle

In einer aktuellen Einschätzung sprechen die Analysten von TrendForce zunächst einmal davon, dass sie in der kommenden Woche vier neue iPhone-Modelle erwarten. Neben dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus wird mit der Ankündigung des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gerechnet. Alles in allem sollen 60 Prozent der Produktion auf die Pro-Modelle entfallen.

Wie bereits in den vergangenen Wochen kolportiert, geht auch TrendForce davon aus, dass Apple allen vier Modellen einen USB-C Anschluss verpasst. iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen ein bedeutsames Kamera-Upgrade mit einer 48MP Kamera erhalten. Auch die Dynmiac Island soll3n die Non-Pro-Modelle Einzug erhalten. Bei den Pro-Modellen wird Apple unter anderem auf einen neuen A17-Chip, mehr RAM (8GB) und einen Titan-Rahmen setzen. Zudem ist beim iPhone 15 Pro Max die Rede von einer Periskop-Kamera.

Wird das iPhone 15 Pro (Max) teurer?

Beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus erwartet TrendForce keine Preiserhöhung. Diese Erwartung soll auch auf das iPhone 15 Pro zutreffen. Anders könnte es jedoch beim iPhone 15 Pro Max aussehen. Aufgrund der neuen kostspieligeren Periskop-Kamera erwarten die Analysten einen Preisanstieg von 100 Dollar.

Bei der Speichergröße für die jeweiligen Modelle soll es im Vergleich zur iPhone 14 Familie keine Änderungen geben. Die Non-Pro-Modelle sollen mit 128GB, 256GB und 512GB erhältlich sein, während ihr die Pro-Modelle in 128GB, 256GB, 512GB und 1TB kaufen könnt.

Am kommenden Dienstag lädt Apple zur Keynote nach Cupertino. Spätestens dann erhalten wir die Antworten auf viele offene Fragen.