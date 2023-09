In den letzten Wochen tauchte mehrfach das Gerücht auf, dass Apple den Preis des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erhöhen wird. So langsam aber sicher stellt sich bei uns das Gefühl ein, dass der Hersteller bei den Pro-Modellen tatsächlich an der Preisschraube drehen wird. Nun meldet sich Wedbush Analyst Dan Ives zur Materie zu Wort.

iPhone 15 Pro: neue Spekulationen zur einer Preiserhöhung

In einer Investoreneinschätzung, die den Kollegen von Macrumors vorliegt, spricht Ives als weiterer Analyst davon, dass Apple eine Preiserhöhung für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max plant. Er gibt gleichzeitig zu verstehen, dass es beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus keine Preiserhöhung geben wird.

Der Analyst geht weiter davon aus, dass es in den kommenden Monaten seitens der US-Mobilfunkanbieter massive Werbeaktivitäten und Preisnachlässe zur iPhone 15 Familie geben wird. Dies dürfte die Verkäufe ankurbeln und die ursprüngliche Preiserhöhung vergessen machen. Darüberhinaus macht er darauf aufmerksam, dass 25 Prozent der 1,2 Milliarden potentiellen Apple Nutzer seit mindesten vier Jahren kein neues iPhone angeschafft haben. Dies dürfte zu einem enormen Nachfrage führen.

In den letzten Wochen sprachen unter anderem Apple-Insider Mark Gurman sowie die Analysten Jeff Pu und Luke Lin von einer Preiserhöhung bei den iPhone 15 Pro-Modellen.