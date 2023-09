Apple TV+ hat soeben seine erste deutschsprachige Serie angekündigt. Diese hört auf den Namen „Where´s Wanda?“ und wird von UFA Fiction produziert. Mit von der Partie sind ein paar namhafte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen.

Apple TV+ kündigt erste deutsche Serie an

Apple TV+ hat die deutschsprachige Serie „Where´s Wanda?“ angekündigt. In der achtteiligen dunklen Komödie sind unter anderem die mit dem International Emmy Award nominierte Schauspielerin Heike Makatsch („Tatsächlich Liebe“, „Hilde“, „Ich war noch niemals in New York“), der Gewinner des deutschen Comedypreises Axel Stein („The Vault“, „Nicht mein Tag“), die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin Lea Drinda („Der Greif“, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“), Newcomer Leo Simon, Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski („Willkommen in Deutschland“, „Nachtleben“) und Unternehmerin, Schauspielerin und Autorin Nikeata Thompson („How to Dad“) zu sehen.

Darüberhinaus gehören Devid Striesow und Joachim Król neben Jasmin Shakeri und Kostja Ullmann zur Besetzung der Serie.

„Wo ist Wanda?“ erzählt die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt, die Monate nach ihrem Verschwinden verzweifelt auf der Suche nach ihrer vermissten Tochter sind. Als die Polizei sie nicht findet, nehmen sie die Sache selbst in die Hand und entdecken, dass hinter verschlossenen Türen keiner ihrer Nachbarn der ist, für den er sich ausgibt.

In der Serienbeschreibung heißt es

Wie weit würdest du Sie gehen, um Ihr Kind zu retten? Für Carlotta (Makatsch) und Dedo (Stein) ist die Antwort klar. Bis vor Kurzem waren sie eine ganz normale Familie, doch nachdem sie vergeblich darauf gewartet haben, dass die Polizei ihre vor Monaten spurlos verschwundene 17-jährige Tochter Wanda (Drinda) zurückbringt, nehmen sie die Sache nun selbst in die Hand. Mit Hilfe ihres technisch versierten Sohnes Ole (Simon), der ihnen hilft, Überwachungsgeräte zu beschaffen, verkleiden sie sich als Angestellte eines Elektrizitätsunternehmens und verwanzen zunächst ihr Viertel und dann den halben Vorort, wobei sie herausfinden, dass sich hinter verschlossenen Türen nichts von dem befindet für was sich ihre Nachbarn ausgeben.

Regie führen Christian Ditter und Tobi Baumann. Das Drehbuch wurde von Oliver Lansley geschrieben und basiert auf einer Geschichte von Zoltan Spirandelli. Ausführende Produzenten sind Nataly Kudiabor und Sebastian Werninger.