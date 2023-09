Der Apple-Fan Federico Viticci hat in der Vergangenheit einige außergewöhnliche Dinge bei MacStories vorgestellt, und jetzt ist er mit einer neuen Meldung zu iPadOS 17 wieder zurück. Wie Federico erklärt, eröffnet die neue iPadOS-Unterstützung für USB Video Class-Geräte eine neue Welt der Möglichkeiten – einschließlich endlich in der Lage zu sein, eine Game Boy-Kamera für FaceTime Videoanrufe zu verwenden.

Federico Viticci hat eine neue Funktion von iPadOS 17 genauer untersucht. Das Betriebssystem unterstützt nun USB Video Class (UVC) Geräte. Das bedeutet, dass iPad-Benutzer jetzt erstmals externe Kameras an ihre Geräte anschließen können. Das ist aber noch nicht alles. Die Unterstützung umfasst eine Reihe von Geräten, von USB-Capture-Karten bis hin zu DSLR-Adaptern.

Der Technikenthusiast hat diese Funktion zunächst mit einer externen Game-Capture-Karte getestet. Er spielte erfolgreich Spiele von seiner Nintendo Switch und seinem Steam Deck auf dem Retina Display seines iPad Pro. Federico verwendete eine Capture-Karte von NZXT, die über einen HDMI-Eingang und einen USB-C-Port für den Anschluss an einem iPad Pro verfügt. Für seine Nintendo Switch verwendete er das Genki Covert Dock Mini, während er für das Steam Deck das offizielle Dock von Valve wählte.

Federico nutzte unter anderem eine spezifische API, die Entwickler integrieren müssen, um Videoeingaben von über USB angeschlossene Geräte zu interpretieren. Mithilfe einer Beta-App des Entwicklers Jingcheng Tang konnte Federico diese Funktion so nutzen, dass die FaceTime-App die Eingaben anderer UVC-Geräte erkennt und als Videoquelle nutzen kann. So konnte Federico beispielsweise mithilfe des Steam Deck, der Capture-Karte und dem iPad Pro das Spiel Elden Ring über FaceTime übertragen.

Die Experimente erreichten ihren Höhepunkt, als er eine Game Boy-Kamera für FaceTime nutzte. Obwohl Federico die fehlende Praxistauglichkeit des Vorhabens für alltägliche Nutzer einräumt, verspürte er ein einzigartiges Gefühl, als er die 4-Graustufen-Kamera mit einer Auflösung von 128 × 112 Pixel (0,014 Megapixel) am iPad Pro im Einsatz hatte. Er berichtet:

„Das war der Moment, in dem ich wirklich durchdrehte. Da stand ich nun und machte Bewegungen vor einer Game Boy-Kamera im Jahr 2023, um die Videoaufnahme und FaceTime auf einem iPad Pro zu testen. Nichts davon ergibt einen Sinn, und kein normaler Mensch wird das jemals benutzen müssen. Und doch erfüllte mich die Tatsache, dass alles so funktionierte, wie es sollte, mit einem seltsamen Gefühl von Zufriedenheit und Nerdigkeit. Wenn dieses absurde Feature funktioniert, ist das iPad wahrscheinlich wirklich in Ordnung.“