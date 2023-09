Die nächste große Veranstaltung von Apple erwartet uns am 12. September und damit steht auch die nächste Generation des iPhone vor der Tür. Während sich in den letzten Monaten einige Neuerungen in der Gerüchteküche gesammelt haben, verspricht die iPhone 15 Serie vor allem bedeutende Fortschritte in der Kameratechnologie. MacRumors hat nun detaillierte Informationen über die Kamerasysteme der iPhone 15 Reihe erhalten, vom Standard iPhone 15 mit verbesserter 48-Megapixel-Kamera bis zum iPhone 15 Pro Max mit seinem neuen Periskop-Teleobjektiv.

iPhone 15 und 15 Plus

Die Basismodelle der iPhone 15 Generation sollen mit einem 48-Megapixel-Bildsensor von Sony ausgestattet sein. Das ist ein großer Sprung gegenüber der 12-Megapixel-Hauptkamera des iPhone 14. Das Upgrade bedeutet schärfere Bilder mit mehr Details.

Apple hat zwar mit Stacked-Bildsensoren experimentiert, aber es bleibt ungewiss, ob diese Technologie im Endprodukt vorhanden sein wird. Diese neuen Sensoren bieten eine schnellere Auslesegeschwindigkeit und eine bessere Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Ultraweitwinkel-Kamera bleibt bei 12 Megapixeln mit einer ƒ/2.4-Blende.

Hauptkamera: 48 Megapixel, ƒ/1,6-Blende

Ultraweitwinkel-Kamera: 12 Megapixel, ƒ/2.4-Blende

iPhone 15 Pro

Die Hauptkamera behält den Sony IMX-803 Sensor, wie im iPhone 14 Pro. Entgegen einiger Gerüchte wird sie nicht den Sony IMX-903-Sensor verwenden. Sowohl die Tele- als auch die Ultraweitwinkel-Kamera werden Verbesserungen gegenüber den 12-Megapixel-Kameras des iPhone 14 Pro aufweisen.

Hauptkamera: 48 Megapixel, ƒ/1,78 Blende

Teleobjektiv-Kamera: 12,7 Megapixel, ƒ/2,8-Blende

Ultraweitwinkel-Kamera: 13,4 Megapixel, ƒ/2.2 Blende

iPhone 15 Pro Max

Das iPhone 15 Pro Max sticht aus der neuen Generation mehr heraus, als wir es gewohnt sind. MacRumors bestätigt, dass dieses Modell ein neues Periskop-Linsensystem für die Telekamera einführen wird. Die Neuerung stellt sicher, dass das iPhone 15 Pro Max seinen Zoombereich erweitert und möglicherweise einen bis zu 10-fachen Zoom erreicht, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem 3-fachen Zoom des iPhone 14 Pro Max darstellen würde.

Bei der Periskop-Zoomtechnologie werden abgewinkelte Spiegel eingesetzt, die das Licht auf den Bildsensor reflektieren. Dieser Mechanismus ermöglicht einen optischen Zoom, der herkömmliche Telekamerasysteme übertrifft. Aus Platzgründen verfügt nur das iPhone 15 Pro Max über das Periskop-Objektiv. Diese Einschränkung machte es erforderlich, interne Komponenten neu zu strukturieren.

Hauptkamera: 48 Megapixel, ƒ/1,78 Blende

Teleobjektiv-Kamera: 12,7 Megapixel, ƒ/2,8 Blende, Periskop-Objektiv

Ultraweitwinkel-Kamera: 13,4 Megapixel, ƒ/2.2 Blende

Warten auf eine offizielle Bestätigung

Die hier angegebenen Details stammen aus der Vorserienproduktion. Sie stellen zwar nicht zwangsläufig das Endprodukt dar, geben aber einen Einblick in Apples Absichten für die iPhone 15 Serie. Bald werden wir Gewissheit haben. Apple bereitet sich auf sein „Vorfreu dich“-Event am 12. September vor. Hier werden wir wahrscheinlich die iPhone 15 Serie, die Apple Watch Series 9 und eine aktualisierte Apple Watch Ultra zu sehen bekommen.