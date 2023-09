Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, herrscht im Vorfeld des großen „Vorfreu dich“-Events in den Apple Stores rege Betriebsamkeit, um die Geschäfte auf Apples erwartete Ankündigung des iPhone 15, der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vorzubereiten.

Apple bereitet sich auf eine zügige Markteinführung seiner neuen Produkte vor. So bauen die Apple Stores derzeit ihre Lagerbestände ab, um nach der großen Vorstellung der neuen iPhone-Generation sowie den neuen Modellen der Apple Watch das Sortiment zu aktualisieren.

Wie erwartet, heißt es, dass die Apple Retail Stores bei einer Reihe von Produkten knapp werden. Betroffen sind: Apple Watch Ultra, Apple Watch Armbänder, iPhone-Ledertaschen, iPhone 12, iPhone 13 mini und iPhone 14 Pro. Wie in den vergangenen Jahren wird Apple voraussichtlich auch nach der Einführung des iPhone 15 die Standardmodelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus zu niedrigeren Preisen verkaufen. Die iPhone 14 Pro Modelle werden komplett eingestellt. Das iPhone 13 soll im Sortiment verbleiben und eine weitere Preissenkung erhalten, während das iPhone 13 mini wahrscheinlich eingestellt wird.

Gurman sagt auch, dass sich die Apple Stores auf einen „Merchandise Reset“ am Abend des 12. September vorbereiten, dem gleichen Tag wie Apples „Vorfreu dich“-Event. Außerdem ist für die Zeit nach der Veranstaltung ein „Manager-Call“ geplant. Gurman beschreibt dies als „untypisch für Veranstaltungstage“.

Dies könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Apple plant, zumindest einige der am Dienstag angekündigten Produkte sofort in den Läden verfügbar zu machen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass es sich dabei um das iPhone 15 und die neuen Apple Watch Modelle handelt, aber es könnte sich um neues Zubehör und aktualisierte AirPods Pro mit USB-C zum Aufladen handeln. Zudem soll das USB-C-Ladezubehör verstärkt in den Vordergrund gerückt werden.

Latest tidbits from retail:

– Low/no stock of Watch Ultras, watch bands, leather cases, MagSafe wallets, iPhone 12, 13 minis, Pro phones

– Merchandise reset on evening of Sept. 12 with manager call set for after event. Uncharacteristic for event days

– Plan to push USB-C bricks

— Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2023