WhatsApp macht laut WABetaInfo bedeutende Fortschritte in Richtung Interoperabilität. Ziel ist es, dass Nutzer nahtlos zwischen verschiedenen Diensten kommunizieren können. Dies steht im Einklang mit den jüngsten EU-Vorgaben, die darauf abzielen, größeren Messenger-Plattformen die Kommunikation mit anderen Messaging-Apps zu ermöglichen.

Die jüngste Beta-Version (2.23.19.8) von WhatsApp für Android hat einen neuen Bereich namens „Third-Party Chats“ eingeführt. Obwohl dieser Bereich momentan nicht aktiv ist und für den allgemeinen Benutzer nicht sichtbar gemacht wurde, legt sein Name nahe, dass WhatsApp plant, Konversationen mit Messenger-Anwendungen von Drittanbietern zu unterstützen.

Solche Änderungen sind offensichtlich eine Reaktion von Meta, dem Mutterkonzern von WhatsApp, auf die neuen EU-Digitalgesetze. Diese Gesetze verlangen von Plattformdiensten, eine Interoperabilität mit ihren Konkurrenten zu gewährleisten. Betroffen von diesen Vorgaben sind Angebote, die als sogenannte Torwächter-Dienste (Gatekeeper) eingestuft werden.

Es gibt drei quantitative Hauptkriterien, die die Annahme begründen, dass ein Unternehmen ein Torwächter im Sinne des Gesetzes über digitale Märkte ist:

Während WhatsApp bereits eindeutig als Torwächter-Dienst eingestuft wurde, steht noch offen, ob Apples iMessage von den neuen Gesetzen betroffen ist und somit die Plattform ebenfalls für andere Dienste öffnen muss. So argumentiert Apple, dass iMessage aufgrund einer relativ geringen Relevanz nicht unter die EU-Vorgaben fallen würde, was die EU nun genauer prüfen will.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what’s new?

WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023