Im Juli dieses Jahres ging die erfolgreiche Apple Original-Serie „Foundation“ in die zweite Staffel. Am kommenden Freitag feiert diese mit Folge 210 „Schöpfungsmythen“ ihr Staffelfinale. Im Vorfeld rühren die Verantwortlichen mit einem neuen Clip auf YouTube die Werbetrommel für die Sci-Fi-Serie.

„Extending Worlds: Space Scapes from Foundation’s Galactic Empire“

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel steigt in der zweiten Staffel von „Foundation“ die Spannung in der gesamten Galaxie. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalikern mit psionischen Fähigkeiten, die die Psychogeschichte selbst zu verändern drohen. Die Stiftung ist in ihre religiöse Phase eingetreten, verbreitet die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach und löst die zweite Krise aus: Krieg mit dem Imperium. Die monumentale Adaption von „Foundation“ erzählt die Geschichten von vier entscheidenden Persönlichkeiten, die Raum und Zeit überwinden, während sie tödliche Krisen, wechselnde Loyalitäten und komplizierte Beziehungen überwinden, die letztendlich über das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.

Das Staffelfinale steht unmittelbar bevor. Gaal, Salvor und Hari legen auf Ignis einen neuen Plan fest. Demerzel begibt sich nach Trantor und trifft eine Entscheidung, die das Imperium für immer verändern wird. In dem eingebundenen Clips „Extending Worlds: Space Scapes from Foundation’s Galactic Empire“ erlebt ihr eine Reise im Foundation-Universum zu den schönsten Weltraumlandschaften.