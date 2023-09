Es deutete sich bereits in den letzten Tagen an, dass Apple nach der September-Keynote den Verkauf des iPhone 13 mini offiziell einstellen wird. Genau dies ist nun der Fall, so dass das 5,4 Zoll Modell nicht mehr über den Apple Online Store erhältlich ist.

Apple stellt Verkauf des iPhone 13 mini ein

Mit der Ankündigung der neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modelle hat Apple den Verkauf des iPhone 13 mini eingestellt. In den letzten Jahren hatte Apple „nur“ zwei Mini-Modelle auf den Märkt gebracht. Das iPhone 12 mini wurde im vergangenen Jahr mit der Ankündigung der iPhone 14 Familie eingestampft und in diesem Jahr folgt das iPhone 13 mini.

Soll es ein kleineres iPhone sein? Dann bleibt euch aktuell nur der Griff zum iPhone SE. Darüberhinaus werden weiterhin das iPhone iPhone 13 und iPhone 14 erhältlich sein. Das neue iPhone Line-up setzt sich wie folgt zusammen

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 13

iPhone SE

Auch wenn das iPhone 13 mini nicht mehr von Apple direkt verkauft wird, dürfte dieses vorübergehend noch im freien Handel erhältlich sein.