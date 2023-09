Apple hat im Anschluss an die gestrigen Keynote den Release Candidate zu iOS 17 veröffentlicht. Sowohl eingetragene Entwickler als auch Teilnehmer am Apple Beta Programm haben ab sofort die Möglichkeit, sich den Release Candidate herunterzuladen und zu installieren. Sollten bei diesem keine größeren Fehler mehr auftauchen, so wird dieser am 18.09.2023 zur finalen Version deklariert und für Jedermann freigegeben. Mit an Bord sind auch zahlreiche neue Klingeltöne.

iOS 17 erhält zahlreiche neue Klingeltöne

Die Release Notes zu iOS 17 sind zwar durchaus lang, allerdings thematisiert Apple nicht alle Neuerungen, die das kommende große iPhone-Update mit sich bringt. Den Kollegen von 9to5Mac ist aufgefallen, dass der iOS 17 RC verschiedene neue und überarbeitete Klingeltöne mit sich bringt.

Alles in allem stehen auch 20 „neue“ Klingeltöne / Töne zur Verfügung. Diese könnt ihr für Anrufe, eingehende Nachrichten, Kalenderbenachrichtigungen etc. verwenden. Es scheint, als ob die neuen Klingeltöne über ein deutlich ausgeprägteres haptisches Feedback als ihre Vorgänger verfügen. Einige von ihnen klingen auch endlos, da Apple auf eine hörbare Pause zur Wiederholung der Töne verzichtet.

Es ist das erste Mal seit Jahren, dass Apple dem iPhone neue Klingeltöne verpasst. Einen Eindruck von den neuen Tönen könnt ihr euch über das eingebundene Video verschaffen.