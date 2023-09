Vor wenigen Tagen wurde der Apple Original Film „Flora and Son“ beim Toronto Film Festival gezeigt. In Kürze läuft er auch in den Kinos in den USA , bevor er ab dem 29. September auch auf Apple TV+ gestreamt werden kann. Vorab rührt Apple mit einem neuen Clip auf YouTube die Werbetrommel für den Film.

Apple TV+ veröffentlicht „Flora and Son – Dublin 07 Scene“

Die offizielle Beschreibung für „Flora and Son“ lautet:

„Die alleinerziehende Mutter Flora weiß nicht, was sie mit ihrem rebellischen Teenager-Sohn Max machen soll. Von der Polizei ermutigt, Max ein Hobby zu suchen, versucht Flora, ihn mit einer abgenutzten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit Hilfe eines erfolglosen Musikers aus LA entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Aus dem musikalischen Kopf von John Carney erforscht ‚Flora and Son‘ die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn auf dem Weg zu einer neuen Harmonie.“

In dem Clip „Flora and Son – Dublin 07 Scene“ seht ihr im Hintergrund einen Mac auf dem GarageBand zum Einsatz kommt, um einen Rap zu entwickeln.