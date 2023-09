In der vergangenen Wochen hat Apple die neue iPhone 15 Familie vorgestellt. Bei den beiden Pro-Modellen setzt Apple anstatt auf einen Edelstahl-Rahmen auf Titan. Dies führt zu einer Gewichtsreduzierung der Modelle. Aufgrund der neuen Gewichtsverteilung fühlen sich die Geräte vermutlich nochmal etwas leichter an, als sie tatsächlich sind.

iPhone 15 Pro fühlt sich vermutlich leichter an, als es tatsächlich ist

Blicken wir zunächst auf die nackten Zahlen. Das iPhone 14 Pro Max wiegt 240g, das iPhone 15 Pro Max kommt auf 221g. Das iPhone 14 Pro bringt 206g auf die Waage und das iPhone 15 Pro wiegt 187g.

Dr. Drang vom LeanCrew-Blog (via Macrumors) hat ein paar spannende Berechnungen angestellt und erklärt, warum sich die neuen Pro-Modelle vermutlich leichter anfühlen, als sie es tatsächlich sind. Das iPhone 15 Pro wiegt rund 9 Prozent weniger als sein Vorgänger. Diejenigen, die bereits nach der Keynote, ein paar Minuten mit den neuen Geräten verbringen konnten, berichten, dass man den Gewichtsunterschied in jedem Fall spürt. Doch neue Analysen deuten darauf hin, dass sich das „iPhone 15 Pro“ aufgrund einer Änderung seines Trägheitsmoments wahrscheinlich noch leichter anfühlt als seine tatsächliche Gewichtsreduzierung.

Das Trägheitsmoment, auch Massenträgheitsmoment oder Inertialmoment, gibt laut Wikipedia die Trägheit eines starren Körpers gegenüber einer Änderung seiner Winkelgeschwindigkeit bei der Drehung um eine gegebene Achse an. Das Trägheitsmoment ist umso größer ist, je weiter die Masse von der Rotationsachse eines Objekts entfernt ist.

Bei der Umstellung von Edelstahl auf Titan beim iPhone 15 Pro ist ein wesentlicher Teil der Gewichtsreduzierung des Smartphones im Rahmen und somit an den Außenkanten zu lokalisieren. Die Analyse von Dr. Drang legt nahe, dass Apple durch die Minimierung der Masse vor allem am Umfang eine Reduzierung des Trägheitsmoments des Smartphones erreicht hat, die deutlicher ausfällt, als allein aufgrund der reinen Gewichtsreduzierung zu erwarten wäre.

Basierend auf einer Analyse der Abmessungen der neuen Telefone und unter der Annahme, dass die Massenreduzierung hauptsächlich am Umfang des Telefons stattfindet, wird das Trägheitsmoment für das iPhone 15 Pro schätzungsweise um 14 bis 15 Prozent verringert. Somit ist das iPhone 15 Pro im Vergleich zum iPhone 14 Pro nicht nur auf dem Papier leichter, das Gerät fühlt sich auch noch einmal leichter in der Bewegung an.