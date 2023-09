Am heutigen Tag feiert das iPhone 15 Pro (neben dem iPhone 15, den neuen Apple Watch Modellen sowie den AirPods Pro 2 USB-C) seinen Verkaufsstart. Rund um den Verkaufsstart der neuen Produkte passt Apple allerhand Support-Dokumente an, um den neuen Produkten gerecht zu werden. Unter anderem hat Apple einen Passus in das Support Dokument #HT207123.

Apple: „Fingerabdrucke können vorübergehend die Farbe des iPhone 15 Pro Titan-Rahmens verändern“

Mit dem Support Dokument #HT207123 behandelt Apple die Reinigung des iPhones. Unter anderem heißt es

Du kannst die äußeren Oberflächen deines iPhone vorsichtig mit einem mit 70-prozentigem Isopropylalkohol oder 75-prozentigem Ethylalkohol befeuchteten Reinigungstuch oder mit einem Clorox-Desinfektionstuch abwischen. Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt, und tauche das iPhone nicht in Reinigungsmittel.

Zum Verkaufsstart der neuen iPhone 15 Modelle hat Apple folgenden kurzen Abschnitt ergänzt

Beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max kann das Öl deiner Haut vorübergehend die Farbe des Außenbandes verändern. Wische dein iPhone mit einem weichen, leicht feuchten, fusselfreien Tuch ab, um das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen.

Eine echte Überraschung stellt es nicht wirklich dar, dass Fingerabdrücke bei einem Produkt die Optik vorübergehend beeinflussen können. Das war bei den vergangenen iPhone-Modellen der Fall und wird es vermutlich auch in Zukunft sein. Nun hat es Apple für die neuen iPhone 15 Modelle noch einmal Schwarz auf Weiß bestätigt.