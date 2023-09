Apples Feingewebe Case für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro hat gemischte Kritiken von Verbrauchern erhalten. Abnutzungserscheinungen und Kratzer an Apples feinem neuen Zwirn sind einige der Kritiken, die derzeit im Gespräch sind. Also höchste Zeit, das Accessoire genauer unter die Lupe zu nehmen, was iFixit jetzt in einem Teardown mit gewohnter Detailarbeit gemacht hat.

Apples Feingewebe Case unter dem Mikroskop

Die Reduzierung von CO₂-Emissionen und die Verwendung recycelter Ma­te­rialien steht bei Apple im Mittel­punkt, und so ging das iPhone Case aus echtem Leder in die ewigen Jagdgründe, um von einer neuen Variante aus Feingewebe ersetzt zu werden.

Das Material der neuen Schutzhülle besteht aus robustem Feintwill und wurde aus zu 68 Prozent Altmaterialien recycelt, womit die CO₂-Emissionen im Vergleich zu Leder erheblich reduziert werden. Wie Apple angibt, wurde das hochwertige Case gemacht, „um robust zu sein und das iPhone zu schützen.“

Mit einem Digitalmikroskop betrachtete iFixit das Feingewebe Case bei 52-facher und 490-facher Vergrößerung und bestätigte, dass es tatsächlich aus Bündeln dicht gewebter Fasern besteht. Jede Faser ist mit einer Dicke von etwa sechs Mikrometern viel dünner als eine Haarsträhne. Gruppen von Einzelfasern bilden Fäden, die etwa 150 Mikrometer dick sind. Laut iFixit ist das von Apple verwendete Microtwill-Material nicht allzu weit von High-End-Jacken von Firmen wie Patagonia und Arc’teryx entfernt.

Wenn das Feingewebe leicht zerkratzt wird, brechen die Fasern nicht, aber der Kratzer führt dazu, dass die betroffenen Fasern das Licht unregelmäßig reflektieren, was bedeutet, dass es einen sichtbaren Strich gibt. Die Weichheit des Materials bedeutet auch, dass Gegenstände in der Tasche mit dem Case eine Vertiefung hinterlassen können.

Wenn das Feingewebe mit bestimmten Lebensmitteln oder Flüssigkeiten in Berührung kommt, muss der Besitzer damit rechnen, dass das Case Flecken bekommt, da sich diese nicht immer rückstandslos entfernen lassen. Während sich Kaffee beispielsweise entfernen ließ, sorgten ein Soßenfleck und Öl für einen bleibenden Eindruck. Um die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Flüssigkeiten zu erhöhen, empfiehlt iFixit, das Case mit einem wasserabweisenden Spray zu behandeln.

Um einem Teardown gerecht zu werden, schnitt iFixit das Case auf. Dabei zeigte sich, dass sich der Feingewebe-Stoff auf der Außenseite befindet, die nächste Schicht besteht aus grauem Schaumstoff. Unter dem grauen Schaumstoff befindet sich eine Hartplastikfolie, dann die MagSafe-Hardware/weißer Schaumstoff, eine weitere Hartplastikfolie und schließlich eine Innenschicht aus Feingewebe.