Rund um den iPhone 15 (Pro) Verkaufsstart werden noch verschiedene Informationen zu den neuen Modellen bekannt, die Apple bis dato nicht offiziell kommuniziert hat. So haben wir unter anderem erfahren, dass die neue Modelle die Anzahl der Akku-Ladezyklen anzeigen und der Hersteller bei den Verpackungen auf auf verstecktes Wasserzeichen setzt. Nun bestätigt sich noch einmal, dass der USB-C Anschluss eine schnelle Internetverbindung via Ethernet ermöglicht.

iPhone 15 (Pro): USB-C auf Ethernet für schnelle Internetgeschwindigkeiten möglich

Vermutlich werden von dieser Möglichkeit nur die wenigsten Anwender Gebrauch machen. Die Rede ist von seiner kabelgebundenen Internetverbindung bei den neuen iPhone 15 Modellen. Ermöglicht wird dies durch einen USB-C auf Ethernet Adapter.

Vor Kurzem hatte wir euch auf ein Apple Support Dokument hingewiesen, mit dem der Hersteller ausführlich auf den USB-C Anschluss eingeht. Unter anderem heißt es dort, dass USB-C auf Ethernet Adapter unterstützt werden. Wenn ihr einen USB-C auf Ethernet Adapter an euer iPhone 15 oder iPhone 15 Pro anschließt, taucht in den Einstellungen ein normalerweise verstecktes „Ethernet“-Menü auf. In diesem erhaltet ihr IP-Informationen und verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Ein Macrumors-Leser konnte mit seinem iPhone 15 Pro via Ethernet eine Geschwindigkeit von knapp 900 Mbps erreichen.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch iPhone-Modelle mit Lightning und dem passenden Ethernet-Adapter kabelgebunden mit dem Internet verbunden werden können.