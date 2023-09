iPhone 15 und iPhone 15 Pro feiern heute ihren offiziellen Verkaufsstart (Vorbestellungen können bereits seit letzter Woche platziert werden). Rund um um einen iPhone-Verkaufsstart tauchen für gewöhnlich kleinere Neuheiten auf, die bis dato nicht bekannt waren. Augenscheinlich hat Apple eine kleine, aber feine Anpassung an der Verpackung vorgenommen.

Kurz nachdem das Presseembargo zum neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro am vergangenen Dienstag ausgelaufen war, wurde bekannt, dass die neuen Modelle die Anzahl der Akku-Ladezyklen anzeigen. Nun wird eine Anpassung an der iPhone 15 (Pro) Verpackung bekannt.

Apple hat eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme getroffen, um sowohl Händlern als auch Käufern eine Möglichkeit einzuräumen, zu überprüfen, ob das Gerät echt ist. Verwendet man UV-Licht, so so werden auf der Rückseite der Verpackung kleine Wasserzeichen sichtbar.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

