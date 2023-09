Apple hat bereits mit den Übertragungsrechten der Major League Soccer (MLS) einen Hit gelandet und hinter den Kulissen werden anscheinend bereits die Weichen für einen Pac-12-Deal für College-Sportveranstaltungen gestellt. In einem Interview spricht Apples Dienste-Chef Eddy Cue nun über den Erfolg der MLS-Partnerschaft und zeigt dabei, dass das Unternehmen große Ambitionen in der Sportbranche verfolgt.

Apples MLS-Partnerschaft

Eddy Cue gab kürzlich in einem Interview mit GQ Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Apple und der MLS. Cue äußerte sich zufrieden mit der ersten Reaktion auf den MLS Season Pass, insbesondere nach der Verpflichtung von Fußballlegende Lionel Messi. Gleichzeitig deutete er an, dass Apples Ambitionen im Bereich Sport-Streaming über die aktuellen Projekte hinausgehen.

Obwohl Cue anfangs kein begeisterter MLS-Fan war, wurde die Partnerschaft zwischen Apple und der MLS doch immer interessanter. Sie verschaffte Apple die Exklusivrechte für alle Spiele weltweit und bildete die Grundlage für den 2,5 Milliarden Dollar schweren Vertrag zwischen Apple und der MLS im Juni 2022. Bemerkenswert ist, dass der Dienst die bisherigen MLS-TV-Zuschauerzahlen erreicht oder sogar übertrifft.

Apple hat noch keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, aber die Teilnahme von Messi hat die Popularität der Liga deutlich gesteigert. Wie das Wall Street Journal zuvor berichtete, verzeichnete der MLS Season Pass am 21. Juli, als Messi bei seinem ersten MLS-Spiel gegen Inter Miami das rosa Trikot trug, mehr als 110.000 neue Anmeldungen in den USA. Das war sogar ein größerer Sprung als an dem Tag, an dem der MLS Season Pass verfügbar wurde, und als am Eröffnungstag der Saison. Aktuellen Berichten zufolge hat die Zahl der Abonnenten inzwischen die 2-Millionen-Grenze überschritten.

Doch nicht nur Messi soll den Erfolg sichern – Apple ist seit dem Start des Projekts sehr ambitioniert und bietet neben den Spielen weitere Shows und Einblicke hinter die Kulissen von Spielern und Vereinen. Zudem sind einige MLS-Dokumentationen für Apple TV+ geplant. Doch Apple will sich nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen und zusätzliche Verbesserungen rund um die MLS vornehmen. Hierbei spielt das Feedback eine entscheidende Rolle. Cue erwähnte in dem Interview das direkte Feedback von MLS-Klubbesitzern, das zu schnellen Verbesserungen der Apple TV-App geführt hat:

„Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist, dass ich zwei Besitzer habe, die mir jeden Sonntag per Textnachricht Feedback geben“, sagte Cue. „Einer von ihnen fragte, warum der Tabellenstand nicht auf der Apple TV-App angezeigt wird. Und ich sagte: »Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass wir das nicht tun.« Das war letztes Wochenende, und es wird dieses Wochenende da sein. Sehen Sie, das war eine einfache Sache, die wir machen konnten. Manche Dinge sind ein bisschen schwieriger.“

Was kommt als Nächstes?

Auch wenn Cue zu weiteren Sportübertragungen, die Apple anstrebt, keine Details preisgeben kann, so wird in der Gerüchteküche bereits der nächste große Deal diskutiert. So steht Apple offenbar kurz davor, sich die Streaming-Rechte für die Pac-12 Conference zu sichern, was die Übertragung von College-Sportveranstaltungen in der Apple TV-App sichern würde.

Die Pac-12 Conference ist eine Hochschulsportliga in den USA, die aus 12 Universitäten besteht. Die Universitäten konkurrieren in einer Vielzahl von Sportarten, darunter Football, Basketball, Baseball, Leichtathletik und viele andere. Die Vereinbarung zwischen Apple und der Pac-12 wäre mit dem MLS Season Pass-Deal vergleichbar, muss jedoch noch abgeschlossen werden. Mit dem Deal würde sich Apple auf einen Schlag ein Komplettpaket an College-Sportveranstaltungen sichern.

Im Zuge einer Einigung würden die Pac-12 Spiele wahrscheinlich exklusiv über die Apple TV-App angeboten. Wie beim MLS Season Pass wäre der Zugang zum Pac-12-Kanal wahrscheinlich ein eigenständiges Abonnement und somit nicht Bestandteil des Apple TV+ Pakets.

Cue würde zu einem solchen Deal sicher nicht Nein sagen. Seine persönliche Begeisterung für Sport ist offensichtlich. Bei ihm zu Hause gibt es neun Fernsehgeräte, die speziell dafür gedacht sind, mehrere Sportarten gleichzeitig zu sehen.