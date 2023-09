Der Major League Soccer (MLS) Season Pass von Apple verzeichnete einen beachtlichen Anstieg der Abonnements. An dem Tag, an dem der Fußball-Superstar Lionel Messi sein erstes Spiel bestritt, gab es laut dem Wall Street Journal einen Anstieg von 110.000 Neuanmeldungen in den USA. Auch Apple-CEO Tim Cook ist spätestens seit Messis MLS-Debüt ein Fan und hob den Einfluss des argentinischen Fußballspielers auf den jüngsten Erfolg von Apple hervor.

Rekordverdächtige Zuschauerzahlen beim MLS Season Pass

Die Premiere von Lionel Messi in der MLS fand im Juli 2023 statt. Sein Eintritt bei Inter Miami war ein Meilenstein für die MLS und führte zu einem erheblichen Anstieg der Zuschauerzahlen. So nannte Tim Cook ausdrücklich den berühmten Fußballspieler, als er nach den MLS Season Pass-Abonnements gefragt wurde.

Cook gab zwar keine Zahlen bekannt, drückte aber die Zufriedenheit von Apple mit dem Vertrag aus. Er hob den Beitrag von Messi hervor und erklärte:

„Wir übertreffen unsere Erwartungen in Bezug auf die Abonnentenzahlen. Messis Wechsel zu Inter Miami hat eine Rolle gespielt, und wir sind sehr erfreut darüber.“

Wie das Wall Street Journal berichtet, verzeichnete der MLS Season Pass laut Daten von Antenna am 21. Juli, als der Argentinier bei seinem ersten MLS-Spiel gegen Inter Miami das rosa Trikot trug, mehr als 110.000 neue Anmeldungen in den USA, verglichen mit 6.143 am Tag zuvor. Das war sogar ein größerer Sprung als an dem Tag, an dem der MLS Season Pass verfügbar wurde, und als am Eröffnungstag der Saison. Aktuellen Berichten zufolge hat die Zahl der Abonnenten inzwischen die 2-Millionen-Grenze überschritten.

Messis Anwesenheit hat somit definitiv neues Interesse an der Liga geweckt, was wahrscheinlich dazu führt, dass mehr Leute die Spiele verfolgen. Und Apple weiß offensichtlich, was für eine große Sache das ist. So hat das Unternehmen Messis Teilnahme intensiv beworben und dabei sogar Messis Gesicht zeitweise oben im App Store eingeblendet. Zudem hat Apple TV+ kürzlich zwei Lionel Messi Dokumentationen angekündigt.

Der MLS Season Pass bei Apple

Apple besitzt die exklusiven Streaming-Rechte für MLS-Spiele, sodass die Apple TV App der einzige Ort ist, an dem man alle MLS-Spiele der regulären Saison, Ligapokalspiele und mehr sehen kann. Diese Vereinbarung ist Teil eines Zehn-Jahres-Vertrags, der Apple angeblich jährlich rund 250 Millionen US-Dollar kostet.

Aufgrund des fortgeschrittenen Spielbetriebs hat sich Apple vor kurzem dazu entschieden, den Preis für den MLS Season Pass zu reduzieren. Möchtet ihr die restliche Saison der MLS verfolgen und mal in die US-amerikanische Fußball-Liga hineinschnuppern, so müsst ihr nur noch 29 Euro (Apple TV+ Abonnenten nur 25 Euro) für die verbleibenden Spiele bezahlen.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Smart TVs, Streaming-Geräten, Apple-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass