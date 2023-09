Diesen September erhält Apple Arcade vier neue Spiele. Die Spiele sind (wie alle Apple Arcade Titel) frei von Werbung und In-App-Käufen. Mit den Neuzugängen können Spieler in ein modernes James-Bond-Abenteuer eintauchen, das japanische Landleben genießen, sich an strategischer Tower Defense beteiligen oder einer modischen Katze bei städtischen Aktivitäten helfen. Zudem werden Spiele-Updates veröffentlicht, die bereits etablierte Titel erweitern.

Meine Talking Angela 2 (erscheint am 8. September)

Meine Talking Angela 2 stammt von den Machern von Talking Tom & Friends und ist ein virtuelles Haustierspiel, in dem Spieler einer modebewussten Katze helfen, in ihrem großstädtischen Zuhause aktiv zu bleiben. Dabei werden neue Tanzschritte geübt, Leckereien gebacken, originelle Musik gemacht oder Schmuck entworfen. Eine Vielzahl von Minispielen und Rätseln hält Spieler auf Trab, während man seine Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe stellt.

Japanese Rural Life Adventure (erscheint am 15. September)

Dieses beschauliche Lebenssimulationsspiel von GAME START LLC besticht durch seine schöne Grafik im Pixel-Art-Stil. Im Wechsel der Jahreszeiten gehen die Spieler verschiedenen Tätigkeiten nach. Sie bauen, kochen, fischen, sammeln und erleben Japan. Bei der Gelegenheit werden traditionelle japanische Feste wie Hatsumōde, Ōmisoka und Tsukimi gezeigt. Die Spieler können sich mit den Dorfbewohnern anfreunden und Abenteuer auf dem Lande erleben.

Junkworld (erscheint am 22. September)

Ironhide S.A. präsentiert ein Tower-Defense-Spiel. Die Spieler befehligen den Scavenger-Clan. Sie setzen Türme ein, verwenden Spezialeinheiten sowie Gadgets und trainieren einzigartige Helden, um postapokalyptische taktische Schlachten zu überleben. Das Spiel bietet dynamische Helden, verschiedene Türme, kreative Taktiken und 80 herausfordernde Stages.

Cypher 007 (erscheint am 29. September)

Dieses Spiel wurde von Tilting Point LLC entwickelt und ehrt 60 Jahre Spionagegeschichte. Die Spieler navigieren durch das bekannte Universum von James Bond. Sie unterstützen Agent 007 im Kampf gegen Blofeld, der Bond mit einer Gehirnwäsche-Methode namens Cypher in einen Doppelagenten verwandeln will. Cypher 007 ist ein Top-Down-Stealth-Action-Adventure. Die Spieler sammeln Informationen, decken Geheimnisse auf und wenden Spionagetechniken an, um herausfordernde Level zu meistern. Das Ziel ist es, Blofeld und Spectre zu besiegen. Das Spiel bietet Bestenlisten, in denen Spieler weltweit gegeneinander antreten, um zu beweisen, dass sie der ultimative Spion sind.

Updates von Spielen

Zudem aktualisiert Apple Arcade diesen Monat einige Spiele. Zum Beispiel führt Hello Kitty Island Adventure am 29. September ein „Spooky Celebration“-Event und neue Inselbesucher ein. Im September feiert auch Jetpack Joyride 2 seinen ersten Jahrestag auf Apple Arcade mit zwei neuen Spielmodi und Mini-Events. Andere Spiele wie WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder und Angry Birds Reloaded werden diesen Monat ebenfalls Updates erhalten.

Apple Arcade

Apple Arcade bietet über 200 Spiele und ist für 4,99 Euro pro Monat sowie mit einem kostenlosen einmonatigen Probeabo erhältlich. Arcade Originals können auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV gespielt werden.

Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Mac oder Apple TV kaufen, erhalten drei Monate Apple Arcade kostenlos. Darüber hinaus ist Apple Arcade Teil der Apple One Angebote „Einzelperson“ (16,95 Euro pro Monat), „Familie“ (22,95 Euro pro Monat) und „Premium“ (31,95 Euro pro Monat), für die auch ein kostenloses einmonatiges Probeabo erhältlich ist.