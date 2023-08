Apple arbeitet an zwei Dokumentarserien über den argentinischen Fußball-Superstar Lionel Messi. Die erste Serie wird Messis WM-Karriere nachzeichnen, die mit einem Sieg in Katar ein besonderes Highlight bietet. Die zweite Serie wurde nun auch offiziell angekündigt und beleuchtet seine noch junge Karriere in der Major League Soccer (MLS), dank der sich Apple über einen großen Abonnentenzuwachs für den MLS Season Pass freuen konnte.

Die Reise von Lionel Messi zur Weltmeisterschaft und in die MLS

Die Pläne von Apple, die Karriere von Lionel Messi zu dokumentieren, kommen zu einem bedeutsamen Zeitpunkt im Leben des Fußball-Superstars. Die Serie zur Weltmeisterschaft wird aus vier Episoden bestehen und Messis Triumph in Katar dokumentieren. Die MLS-Serie wird umfangreicher sein und sich in sechs Episoden auf seine neue Karrierephase in den Vereinigten Staaten konzentrieren.

Beide Projekte sind noch unbetitelt und haben noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Sie werden von Smuggler Entertainment produziert und versprechen einzigartige Einblicke hinter die Kulissen von Messi. Die neuen Serien werden sich in die wachsende Sammlung von Sportinhalten auf Apple TV+ einreihen, darunter bestehende Serien und Dokumentationen wie „They Call Me Magic“ und „Stephen Curry: Underrated“.

In der begleitenden Pressemitteilung hießt es unter anderem

Nach über zwanzig unvergesslichen und rekordverdächtigen Jahren zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain FC und dem Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft Katar 2022 mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft traf Messi kürzlich eine bahnbrechende Entscheidung, die das Gesicht des Fußballs in Nordamerika für immer veränderte, indem er sich der Major League Soccer und Inter Miami CF anschloss. Fans in mehr als 100 Ländern und Regionen können Messi mit dem MLS Season Pass, dem Abonnementdienst von Apple und der Major League Soccer in der Apple TV App, beim Spiel gegen Inter Miami CF zusehen. Jetzt, mit beispiellosem Zugang zu Messi und seiner neuen Inter Miami CF-Familie, führt diese Serie die Zuschauer hinter die Kulissen, während der größte Spieler, der jemals auf dem Platz stand, versucht, sein neues Team zum Ligapokaltitel und darüber hinaus zu führen. Von ausverkauftem Rekordpublikum in ganz Amerika mit rasender Geschwindigkeit über sein unglaubliches Siegtor in letzter Minute in seinem allerersten Spiel bis hin zu Momenten mit Messi und seinen Teamkollegen von Inter Miami CF dokumentiert die Serie Messis Start in Amerika, die bemerkenswerte Reise und Transformation von Inter Miami CF und vor allem die Auswirkungen, die er derzeit auf den Fußball in Nordamerika hat, während „Messi Mania“ quer über den Kontinent zieht.

Die Ankunft von Lionel Messi in der MLS hat nicht nur in der Sportwelt hohe Wellen geschlagen, sondern sich auch direkt auf die Zuschauerzahlen der Liga ausgewirkt. Seit Messi im Juli zu Inter Miami wechselte, hat sich die Zahl der Abonnenten für Apples MLS Season Pass mehr als verdoppelt. Apple besitzt die exklusiven Streaming-Rechte für MLS-Spiele, so dass die Apple TV App der einzige Ort ist, an dem man alle MLS-Spiele der regulären Saison, Ligapokalspiele und mehr sehen kann. Diese Vereinbarung ist Teil eines Zehn-Jahres-Vertrags, der Apple angeblich jährlich rund 250 Millionen US-Dollar kostet.

Der MLS Season Pass kostet 14,99 Euro pro Monat oder 49 Euro für den Rest der Saison. Apple TV+ Abonnenten zahlen 12,99 Euro pro Monat bzw. 39 Euro für die restliche Saison. Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Smart TVs, Streaming-Geräten, Apple-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar.

Apple war natürlich im Voraus bewusst, was für eine große Sache Messis Teilnahme in der MLS darstellt. So hat das Unternehmen den Wechsel bisher intensiv beworben. Die neuen Dokumentationen dürften dabei ein besonderes Highlight werden.

-> Hier kann der MLS Season Pass abonniert werden