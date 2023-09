Der iPhone 15 (Pro) Verkaufsstart liegt mittlerweile hinter uns und vermutlich werden in den letzten Tagen mehrere Millionen Modelle ausgeliefert worden sein. Kurzum: iPhone 15 und iPhone 15 Pro sind da und erfreuen sich rund um den Erdball großer Beliebtheit. Um weiterhin die Werbetrommel für die neuen Modelle zu rühren, hat Apple den Werbespot zum iPhone 15 Pro lokalisiert und die deutsche Version auf YouTube veröffentlicht. Darüberhinaus stehen mehrere Shorts zu den neuen Modellen bereit.

iPhone 15 Pro – Titan

In der Videobeschreibung heißt es

Leistung trifft auf Leichtigkeit. Das neue iPhone 15 Pro Titan. Mit dem A17 Pro Chip für ein einzigartiges Gaming-Erlebnis. Einem vielseitigeren, weiterentwickelten Pro Kamera-System. Und Titan Design in Raumfahrt-Qualität. Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind unsere leichtesten und leistungsstärksten Pro Modelle aller Zeiten.

Shorts zur iPhone 15 Familie

Darüberhinaus hat Apple drei Shorts zur neuen iPhone 15 Familie auf YouTube veröffentlicht. Dabei thematisieren die Shorts neben dem eigentlichen iPhone 15 und iPhone 15 Pro auch die „nächste Generation von Porträts“.

Ihr könnt mit den neuen iPhone 15 Modellen zum ersten Mal Porträtaufnahmen machen, ohne in den Porträtmodus zu wechseln. Befindet sich eine Person, ein Hund oder eine Katze im Bild oder tippen Anwender, um zu fokussieren, erfasst das iPhone automatisch Tiefeninformationen. So könnt ihr eure Fotos später in der Fotos App auf iPhone, iPad oder Mac in beeindruckende Porträts verwandeln. Für mehr kreative Kontrolle könnt ihr zudem den Fokuspunkt anpassen, nachdem das Foto aufgenommen wurde.

