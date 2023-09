In regelmäßigen Abständen meldet sich die Deutsche Telekom Ausbau ihrer Netze zu Wort. Mal gibt es eine Wasserstandsmeldung zum Glasfaserausbau und mal Blickt das Bonner Unternehmen auf sein Mobilfunknetz. Am heutigen Tag gibt es Fritsche Informationen zum Mobilfunkangebot.

Telekom: Mobilfunk an 982 Standorten ausgebaut

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in den vergangenen sieben Wochen ihr Mobilfunknetz bundesweit an 982 Standorten Ausgebaut hat. Diese Anzahl verteilt sich wie folgt:

An 240 Standorten wurde ein Mobilfunkmast neu aufgebaut und funkt je nach individuellem Versorgungsziele mit LTE- und 5G-Frequenzen. Darüberhinaus wurde an 742 bereits im Betrieb befindlichen Standorten die Kapazität erhöht, um das LTE- und 5G-Netz der Telekom noch leistungsstärker zu machen. In rund 770 Städten und Gemeinden funken 5G-Antennen jetzt auf der besonders schnellen 3,6 Gigahertz Frequenz – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

„Wir erhöhen beim Mobilfunk-Ausbau weiter das Tempo“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Über 95% der Bevölkerung können bereits 5G von der Telekom nutzen, bis 2025 werden wir 99% der Bevölkerung erreichen. Wir versorgen Deutschland mit einem flächendeckenden und zukunftsfähigen Netz, um Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen.“

Alles in allem können über 95 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei LTE liegt bei 99 Prozent.